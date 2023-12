Strittige Elfer-Szenen und klare Fehlentscheidungen: FC Bayern hadert mit Schiedsrichterin

Von: Korbinian Kothny

Drucken Teilen

Der FC Bayern spielt zu Hause gegen Kopenhagen nur unentschieden. Während dem Spiel hadern die Bayern-Stars immer wieder mit Schiedsrichterin Stéphanie Frappart.

München – Eigentlich war die Champions-League-Partie des FC Bayern München gegen den FC Kopenhagen ein ruhiges Spiel. Die Münchener standen schon vor dem Aufeinandertreffen als Gruppensieger fest und ließen so verständlicherweise den letzten Offensivdrang vermissen. Die Gäste aus Kopenhagen hatten selbstredend wenig Probleme damit, nahm man doch gerne einen wichtigen und unerwarteten Punkt im Kampf um Platz zwei aus der Allianz Arena mit.

Frappart zieht Unmut von Ulreich auf sich

In der 73. Minute kochten die Emotionen im Münchener Rund dann aber kurzzeitig doch mal hoch. Der Grund: Nach einem Freistoß von Leroy Sané entschied Schiedsrichterin Stéphanie Frappart, die für ein Novum beim FC Bayern sorgte, auf Abstoß.

Das Problem daran: Kopenhagen-Keeper Kamil Grabara war für nahezu alle Spieler und Zuschauer in der Allianz Arena sichtbar noch mit den Fingerspitzen am Ball. Nur dem Schiedsrichter-Gespann um Frappart war dies nicht aufgefallen – ganz zum Unmut von Sven Ulreich.

Harry Kane und Joshua Kimmich haderten immer wieder mit Stéphanie Frappart. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Bayern-Stars immer wieder beim Diskutieren mit Frappart

Der Bayern-Ersatzkeeper beschwerte sich anschließend beim Vierten Offiziellen und bekam kurz darauf die Quittung, als er von der Französin verwarnt wurde. Neben Ulreich waren aber auch die Bayern-Spieler auf dem Platz immer wieder unzufrieden mit den Entscheidungen von Frappart.

Über die gesamten 90 Minuten suchten vor allem Joshua Kimmich, Harry Kane und Thomas Müller immer wieder das Gespräch mit der Unparteiischen. Gleich mehrmals forderten die Bayern-Stars einen Elfmeter. Und sollten ihn in der Nachspielzeit auch bekommen. Allerdings wurde der Handelfmeter nach VAR-Eingriff wieder zurückgenommen.

Ulreich sieht „eine sehr, sehr durchwachsene Leistung“ von Schiedsrichter-Gespann

Beim Blick auf die bisherigen Handelfmeter in dieser Champions-League-Saison durchaus strittig, ist die UEFA doch für ihre strenge Regelauslegung bekannt. „Den Handelfmeter hätte ich auch nicht gegeben, aber ich glaube, die Regeln geben es her“, sagte Angreifer Thomas Müller dazu passend.

Auch ohne den Handelfmeter hätte es nach einem Schubser an Müller davor schon durchaus einen Elfmeter geben können. Ulreich bescheinigte dem gesamten Schiedsrichter-Gespann „eine sehr, sehr durchwachsene Leistung“. Zudem übersah die Schiedsrichterin spät in der Nachspielzeit nochmal ein klares Handspiel eines Gäste-Spielers kurz vor dem eigenen Strafraum, was die unzufriedene Stimmung der Bayern-Spieler direkt nach dem Spiel nur noch mehr befeuerte.

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Frappart leitete schon deutsches WM-Aus in Katar

Auch Tuchel war nicht immer der Meinung von Frappart und kommentierte die ein oder andere Entscheidung mit einem ironischen Lächeln auf der Bank. Nach dem Spiel übte sich der Bayern-Coach aber aus einem bestimmten Grund in Zurückhaltung: „Zu Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen ist es besser, nichts zu sagen als Trainer. Das kann im Zweifel nur teuer werden“.

Letztendlich kam Frappart die Bedeutungslosigkeit des Spiels zu Gute. Sonst wäre die Kritik wohl noch deutlich heftiger ausgefallen. Auf ein baldiges Wiedersehen können aber vermutlich vor allem die deutschen Nationalspieler unter den Bayern-Stars verzichten. Frappart leitete schon das Aus des DFB-Teams gegen Costa Rica bei der WM in Katar. (kk)