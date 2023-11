Underdog will FC Bayern schlagen – Insider nennt dänischen X-Faktor

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern steht bereits im Achtelfinale der Champions League. Gruppengegner Kopenhagen will dort noch hin – und hofft dafür auf Punkte in München.

München – Es geht Schlag auf Schlag!

Nach der Länderspielreise mussten die Stars des FC Bayern-Stars am vergangenen Freitag sofort wieder in der Bundesliga beim 1. FC Köln ran (1:0). Auch in der Champions League geht es ohne große Verschnaufpause weiter. Am Mittwoch empfängt der deutsche Rekordmeister (21 Uhr, DAZN) in der Allianz Arena Verfolger FC Kopenhagen.

Während die Münchner nach vier Spieltagen bereits fix für das Achtelfinale qualifiziert ist, muss der dänische Meister unbedingt punkten, um die Chance auf die Runde der letzten 16 zu wahren.

Champions League: FC Bayern bereits fürs Achtelfinale qualifiziert – Kopenhagen hofft auf Rotation

Nach dem Überraschungssieg am 8. November gegen Manchester United (4:3) hofft der Underdog in der bayrischen Landeshauptstadt auf die nächste Sensation. Schon beim knappen 2:1 in Kopenhagen bereiteten die Dänen dem FC Bayern Probleme.

„Ich tue mir schwer mit der Vorstellung, dass der FC Kopenhagen auswärts gewinnt. Auch wenn der Verein bisher in der Champions League sehr gut gespielt hat, ist es eine extrem schwierige Aufgabe, die in der Allianz Arena wartet“, sagt der dänische Journalist Kristian Porse vom Portal bold.dk zur tz. „Ich denke, dass der FC Kopenhagen maximal einen Punkt aus dem Spiel holen kann. Ganz ehrlich: es wäre es auch eine kleine Sensation, wenn sie auswärts gegen Bayern München ein Unentschieden erreichen würden.“

Underdog will FC Bayern schlagen – Insider nennt dänischen X-Faktor

Eine Chance sieht der Insider darin, dass der Rekordmeister eventuell Stammkräfte schonen könnte. „Ich kann nicht für den FCK sprechen, aber ich glaube nicht, dass es den Club stören würde, wenn Spieler wie Harry Kane, Leroy Sané oder Joshua Kimmich in einem für Kopenhagen so wichtigen Spiel auf der Bank sitzen würden“, so Porse. „Der FCK betont stets, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie hinter den Kulissen hoffen, dass die Bayern ein paar Stars schonen würden.“ Auf wen sollten die Bayern unbedingt aufpassen? Porse: „Stürmer Mohamed Elyounoussi hat einen gewissen X-Faktor. Deshalb sollten die Bayern auch ein Auge auf ihn haben.“

Apropos: Auch die 2,8 Millionen Euro Siegprämie der UEFA für jeden weiteren Erfolg in der Gruppenphase haben die Münchner bestimmt im Visier. Philipp Kessler