Musiala brennt auf heißen Dezember – und bekommt besonderen Trainigsbesuch

Von: Philipp Kessler

Bayern-Star Jamal Musiala arbeitet am Comeback. Der Super-Dribbler brennt mehr denn je für die anstehenden Spiele im heißen Dezember.

München – Jamal Musiala (20) ist on fire!

Nach tz-Informationen ist der Youngster des FC Bayern fokussierter und motivierter denn je im Aufbautraining. Stundenlang arbeitet er an seinem Comeback.

Jamal Musiala Geburtsdatum: 26. Februar 2003 (20 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 110 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Jamal Musiala vor Comeback? Bayern-Youngster trainiert noch individuell

Einerseits im Verein an der Säbener Straße. Andererseits mit seinem privaten Fitnessteam um Neuro-Athletik-Trainer Steffen Tepel (38). Dabei wird unter anderem die Bewegungssteuerung bestmöglich aufgearbeitet – natürlich stets in enger Abstimmung mit dem FC Bayern.

Anfang November zog sich Musiala, der bis dahin die meisten Pre-Assists (6) der Liga sammelte, einen leichten Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Nun steht er kurz vor der Rückkehr in den Spielbetrieb – und brennt.

Jamal Musiala im Einsatz gegen Galatasaray Istanbul. © Tom Weller/dpa

Musiala-Rückkehr gegen Kopenhagen? Bayern-Trainer Tuchel will kein Risiko eingehen

Am Montag absolvierte Musiala eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Buddy Alphonso Davies schaute sich das Ganze aus nächster Nähe an. Als emotionale Unterstützung auf dem Weg zum Comeback?

Fakt ist: Trainer Thomas Tuchel (50) möchte bei seinem Super-Dribbler kein unnötiges Risiko eingehen. Offen daher, ob er schon am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Kopenhagen in den Kader rutscht. Realistischer wäre ein Rhythmus-Aufbau mit steigernden Einsatzzeiten.

Rückkehr nach Verletzung: Jamal Musiala hat große Ziele

Im Dezember geht es noch mal heiß her für Musiala und seine Teamkollegen. In der Champions League kommt es zum Prestige-Duell bei Manchester United (12.). Auch in der Bundesliga warten namhafte Gegner: Union Berlin (2.), Eintracht Frankfurt (9.), VfB Stuttgart (17.) und der VfL Wolfsburg (20.). Zum Hinrundenende will der FC Bayern auf Platz eins ins neue Jahr rutschen.

In der vergangenen Saison war Musialas erstes Halbjahr bis zur WM 2022 im November überragend, die Rückrunde verlief durchwachsen. In der aktuellen Spielzeit hofft der Offensiv-Star auf ein umgekehrtes Bild. Musiala hat im heißen Dezember und 2024 viel vor. Stichwort: Champions-League-Finale im Wembley-Stadion und Heim-EM. Philipp Kessler