Kahn-Rauswurf in Kürze? Journalist berichtet von konkreten „Hinweisen“

Von: Johannes Skiba

Oliver Kahn gilt als einer der Hauptverantwortlichen für die Krise beim FC Bayern München und könnte zeitnah abgesetzt werden.

München – Der FC Bayern München verliert auch die Auswärtspartie in Mainz und durch den Sieg der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt nun sogar die Tabellenführung. Die ohnehin angespannte Lage des deutschen Rekordmeisters verschärft sich weiter. Die Absetzung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender des FCB wurde bereits in der vergangenen Woche diskutiert, von Präsident Herbert Hainer aber dementiert. Laut Bild-Fußballchef Christian Falk ist die Diskussion um Kahn in München aber längst nicht beendet.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 in Karlsruhe Verein: FC Bayern München Position: Vorstandsvorsitzender

Rauswurf von Kahn beim FC Bayern könnte jederzeit passieren

Wie der Sportjournalist im Podcast „Lage der Liga“ erklärt, sei eine Absetzung von Oliver Kahn beim FC Bayern ein aktuelles Thema im Klub: „Die Ergebnis-Krise jetzt macht die Diskussion natürlich sehr aktuell. Man wollte sich eigentlich erst nach der Saison zusammensetzen. Die Personalie Kahn wird früher auf den Tisch kommen als dem Klub lieb ist. Alle Verantwortlichen haben jetzt das Gefühl: Es muss jetzt etwas passieren.“

So habe der Journalist „nach dem Spiel noch mal Hinweise bekommen, dass wir die Augen und Ohren offen halten sollen, weil da wirklich jederzeit jetzt was passieren kann“. Dem FCB steht eine weitere unruhige Woche bevor.

Die Zukunft von Oliver Kahn beim FC Bayern München ist ungewiss. © imago/Bremes

Ohne Hoeneß „wird es gefährlich“ für Kahn beim FC Bayern

Für Oliver Kahn könnte es beim FC Bayern außerdem zum Verhängnis werden, dass Uli Hoeneß, der noch immer viel Einfluss im Klub hat, sich „öfter kritisch über Kahn geäußert hat“, wie Falk berichtet. „Dann wird es gefährlich. Ohne die Unterstützung von Uli Hoeneß ist es bei den Bayern immer noch ganz schnell dünnes Eis.“

Hoeneß soll dementsprechend darüber nachdenken, seinen eigenen Sohn Florian als Nachfolger für Kahn zu installieren. Die Position von Hasan Salihamidzic gilt aktuell noch als sicher. Doch auch das könnte sich noch ändern. (jsk)