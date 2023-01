„Das geht gar nicht“: So denken die Fans über Gucci-Gnabry

Serge Gnabry jettete an seinen freien Tagen zur Fashion Week nach Paris. Auf Instagram zelebrierte sich der Bayern-Profi als Mode-Ikone. Bei den Fans kommt die Show unterschiedlich an.

München – Hasan Salihamidzic geißelte ihn als „amateurhaft“: Serge Gnabry hat sich mit seinem Ausflug zur Fashion Week nach Paris in der Vorstandsetage des FC Bayern nicht viele Freunde gemacht. Dabei war es nicht sein erster Mode-Trip. Doch wie stehen die Fans dazu, dass ihr Stürmer „an seinem freien Tag irgendwo rumturnt“ (Salihamidziz), anstatt sich auf das nächste Spiel vorzubereiten? Die tz hat sich umgehört:

Ich bin da ganz bei Brazzo

Ich bin da ganz bei Salihamidzic, sehr amateurhaftes Verhalten von ihm. In dieser Phase und den anstehenden wichtigen Partien sollte man so eine Reise einfach lassen. Gerade, weil seine Leistungen aktuell auch nicht für ihn sprechen. Mario Geitner (44), Ingolstadt

Tore – und es ist vergessen

„Zwei Punkte im Prinzenpark von ihm, und alles ist vergessen ...“, Bayern-Fan Matthias H. © fkn

Der wichtigere Termin in Paris wäre für Serge der 14. Februar gegen PSG gewesen. Aber eventuell wollte er mit dem Design der aktuellen und gewöhnungsbedürftigen Teamline in Paris jetzt schon für Aufsehen sorgen? Zwei Tore im Prinzenpark von ihm, und alles ist vergessen...

Matthias Haser (39), Kasing

Das geht gar nicht

Mei, jeder muss selber wissen, was er macht. Aber so was geht in meinen Augen gar nicht, besonders in der aktuellen Zeit. Die müssen wieder konstant Fußball spielen und nicht ihre Zeit in Paris vergolden, nicht, dass sie die Meisterschaft demnächst aus der Hand geben. Thomas Hasler (28), Ilmendorf

Er zeigt zumindest Reue

„Gnabry zeigt zumindest Reue“, meint Bayern-Fan Markus. © fkn

Was soll ich sagen. Während der ersten Halbzeit gegen Köln war ich sauer auf ihn. Aber nach der ersten Halbzeit hätte Nagelsmann die ganze Mannschaft auswechseln können. Da war jeder schlecht. Gnabry zeigt zumindest Reue. Dennoch sollten sich die Spieler wieder aufs Kerngeschäft Fußball konzentrieren. Am Samstag sind drei Punkte Pflicht. Markus Müller (42), Eichenau

