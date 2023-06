Eberl weiter Favorit auf Salihamidzic-Nachfolge beim FC Bayern – Krösche nicht aus dem Rennen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München sucht einen Nachfolger für Hasan Salihamidzic und hat offenbar einen klaren Favoriten für den Posten des Sportvorstands.

München – Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für den kurz nach dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga entlassenen Hasan Salihamidzic. Der zuletzt immer wieder genannte Max Eberl soll weiter in der Pole Position auf den Posten des Sportvorstands an der Säbener Straße sein, wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet.

Max Eberl Geboren: 21. September 1973 Verein: RB Leipzig Funktion: Geschäftsführer Sport

FC Bayern sucht Salihamidzic-Nachfolger

Besonders Uli Hoeneß soll Befürworter des Leipziger Geschäftsführers Sport sein. „Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich nur noch mit Fakten arbeite. Fakt ist: Ich habe einen Vertrag in Leipzig. Fakt ist: Es gab kein Treffen mit Bayern München. Fakt ist auch, dass wir gerade sehr intensiv am RB-Kader für die neue Saison bauen“, sagte Eberl selbst zu den Gerüchten, die trotzdem nicht abreißen.

Konkrete Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen oder dem FC Bayern und Eberl soll es nach Sky-Informationen noch keine gegeben haben. Offenbar sei der deutsche Rekordmeister auch bereit, dem 49-Jährigen Bedenkzeit zu geben und auf eine Entscheidung zu warten – selbst wenn ein Transfer erst im Januar kommenden Jahres zu realisieren wäre.

Max Eberl (l.) und Markus Krösche. © Imago

Max Eberl ist aber nicht der einzige Kandidat auf den Posten des Sportvorstands beim FC Bayern München. Ebenfalls weiterhin ein Thema ist Markus Krösche. Der Sportchef der SGE sprach sich im Gespräch mit der FAZ klar gegen einen Wechsel von Frankfurt nach München aus, ist dennoch weiter auf der Liste des FCB.

FC Bayern: Krösche noch nicht aus dem Rennen

„Du kannst gewisse Dinge nicht verhindern, dazu gehören Spekulationen. Aber ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist und dass es mir unheimlich viel Spaß macht, hier zu arbeiten. Wir hatten zwei spannende Jahre hier, und ich freue mich auf alles, was kommt“, so Krösche zur FAZ.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Keine Option als Salihamidzic-Nachfolger soll dagegen Paolo Maldini sein, wie Sky berichtet. Der ehemalige Weltklasseverteidiger, zwischen 1985 und 2009 für den AC Mailand aktiv, wurde erst vor ein paar Tagen als Technischer Direktor des Traditionsklubs entlassen. (smr)