„In England passieren immer merkwürdige Sachen“: Kurioser Fan-Vorfall stört Live-Übertragung bei Bayern-Spiel

Sachen gibt‘s! Beim Champions-League-Viertelfinale zwischen Manchester City und dem FC Bayern kam es während der Partie zu einem kuriosen Fan-Vorfall.

Manchester/München – Es ist wahrlich kein wohliger Abend, den der FC Bayern am Dienstagabend in Manchester erlebt. Beim Viertelfinal-Hinspiel bei ManCity hat das Team von Trainer Thomas Tuchel bislang ordentlich zu tun.

Bereits vor dem Spiel wurde viel über die Aufstellung diskutiert. Außerdem sprach Sportvorstand Hasan Salihamidzic über die Verhandlungen mit City-Angreifer Erling Haaland.

FC Bayern bei Manchester City: Tuchelt freut sich über „klassisches englisches Frühlingswetter“

Im Spiel wurde es für die Bayern dann weiter ungemütlich, weil das Team von Pep Guardiola ordentlich auf die Tube drückte – und weil das Wetter in Manchester verheerend war. Teils heftige Windböen und starker Dauerregen sorgten für keine tolle Atmosphäre. „Klassisches englisches Frühlingswetter“, scherzte Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor dem Spiel.

Für Lacher sorgte bei vielen TV-Zuschauern, die die Partie verfolgten, offenbar auch ein Fan im Stadion. Dann jedes Mal, wenn Alphonso Davies vom FC Bayern am Ball war, stimmte er die kanadische Nationalhymne an. Als Unterstützung für den Bayern-Star? Er ist nämlich Kanadier.

Kurioser Fan-Vorfall stört Live-Übertragung bei Bayern-Spiel

Viele Twitter-User machten sich darüber lustig, weil es ihnen ebenfalls auffiel. „Warum versucht da ein Kind im Publikum jetzt schon mehrfach die kanadische Nationalhymne anzustimmen? In England passieren immer merkwürdige Sachen“, schrieb ein User. Ein anderer schrieb: „Mein Highlight ist der Fan der jedes Mal ‚oh canada‘ ins Mikro ruft, wenn Davies den Ball hat.“

„Love it! Every time Alfponso Davies touches the ball someone starts singing “Oh Canada” (dt.: „Ich liebe es! Jedes Mal, wenn Alphonos Davies am Ball ist, fängt jemand an zu singen: Oh Canada“.), schrieb ein andere Twitterer.

„Oh Cananda“: Fans im Stadion stört mit Gesang TV-Zuschauer bei ManCity gegen FC Bayern

Während viele TV-Zuschauer sich darüber lustig machten, fühlten sie einige Fußball-Fans davon offenbar auch gestört. „Guckt sonst jemand City - Bayern auf Prime? Es ruft definitiv irgendeiner ‚Oh Canada‘ wenn Davies an Ball kommt oder drehe ich komplett durch?“, befand ein weiterer User.

Bislang brachte der Support allerdings wenig, weil Davies nicht seinen allerbesten Tag erwischte. Fraglich ist zudem, ob der Kanadier die Unterstützung von der Tribüne überhaupt wahrnahm. Vermutlich nicht. (smk)