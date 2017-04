Bericht: Bayern liebäugelt mit Rechtsverteidiger aus London

München - Nach dem Abgang von Philipp Lahm zum Ende der laufenden Saison beschäftigt sich der FC Bayern mit seiner Nachfolge. Nun soll ein Star aus der Premier League in den Fokus gerückt sein.

Joshua Kimmich? Rafinha? Sebastian Rudy? Im Halbfinale der Champions League gegen Spieler wie Messi oder Ronaldo möchte der geneigte Bayern-Fan wohl keinen der drei Kandidaten auf der Rechtsverteidigerposition sehen. Dass die drei Spieler allerhöchsten fußballerischen Ansprüchen kaum genügen werden, hat auch die Führungsriege um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erkannt, es gibt wohl erste Bemühungen, auf der Rechtsverteidiger-Position nachzurüsten: Laut Informationen des kicker ist der deutsche Rekordmeister an einer Verpflichtung von Kyle Walker vom Premier-League-Zweiten Tottenham Hotspur interessiert.

Kaderplaner scoutet in London

Michael Reschke, Technischer Direktor und Kaderplaner der Bayern, habe sich zum FA-Cup-Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und den Spurs angemeldet, so berichtet der kicker. Im Fokus soll dabei der 26-jährige Außenverteidiger und englische Nationalspieler Walker gestanden haben. Die Spurs verloren mit 2:4, Walker wurde bis zur 68. Minute geschont, Reschke sah demzufolge nicht allzu viel vom potentiell neuen Defensivspieler. Doch Walker ist nicht umsonst in den Fokus vieler europäischer Spitzenvereine geraten: In England spielt der 26-Jährige stets stark, bereitete in der laufenden Saison sechs Tore vor. Gerade offensiv sorgt Walker mit seinen Flügelläufen immer wieder für Gefahr, zudem ist er defensiv taktisch gut ausgebildet.

Nach dem Karriereende von Philipp Lahm im Sommer brauchen die Bayern einen hochkarätigen Ersatz, einer der vielversprechenderen Kandidaten ist wohl Walker. Nach Informationen des kicker fordert der Premier-League-Klub rund 18 Millionen Euro für den bis 2021 gebundenen Spieler.

Auch Chilene im Fokus

Auch um weitere Neuzugänge gab es in den vergangenen Wochen beim deutschen Rekordmeister immer wieder Gerüchte. Vor allem eine mögliche Vertretung von Robert Lewandowski war wiederholt im Gespräch. Eines der Gerüchte, das sich hartnäckig hält, ist das um Arsenals Alexis Sanchez. Der Chilene ist im offensiven Zentrum aber auch auf den Außen einsetzbar, spielt eine starke Saison bei den Gunners. Das Interesse der Bayern scheint vorhanden zu sein, der Vertrag des 28-Jährigen läuft 2018 aus, in astronomische Höhen dürfte die Ablösesumme deshalb wohl kaum steigen.

Möglicherweise wechseln im Sommer also gleich zwei Stars aus London an die Isar.

fmü