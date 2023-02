Bayern fürchten Mbappé – der schickt Botschaft in Richtung München

Kaum zu halten: PSG-Superstar Kylian Mbappé (li.) gegen den FC Bayern. © IMAGO/Heiko Becker

Zwei Tore von Kylian Mbappé gegen den FC Bayern zählen nicht. Die Münchner warnen mit Blick auf das Rückspiel vehement und kollektiv vor dem französischen Weltstar. Der macht eine Kampfansage.

München/Paris – Rechts der Seine wurde es im abendlichen Paris plötzlich richtig laut. Im Prinzenpark brach zweimal Riesen-Jubel aus. Das Netz des Tores zappelte, und in den Maschen lag der Ball. Verantwortlich dafür: Jeweils Kylian Mbappé, französischer Tempofußballer, der in der 74. Minute und in der 82. Minute einnetzte.

FC Bayern: Kylian Mbappé schickt eine Kampfansage nach München

Einzig: Die beiden vermeintlichen Treffer des 24-jährigen Stürmers zählten nicht. Zu Recht, was das Schiedsrichterteam um den englischen Referee Michael Oliver bemerkenswert sicher erkannte. So siegte der FC Bayern letztlich 1:0 (0:0) bei PSG. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 8. März in der Münchner Allianz Arena haben die „Roten“ damit in Summe eine gute Ausgangslage.

Eine trügerische? Die Protagonisten aus der Isarmetropole warnten am späten Dienstagabend (14. Februar) zumindest vehement und kollektiv vor einem Mann: Kylian Mbappé. Und: Der 24-jährige Franzose sandte noch im Prinzenpark-Stadion eine Kampfansage in Richtung bayerischer Landeshauptstadt.

„Wir fahren dorthin, um zu gewinnen und um weiterzukommen“, erklärte der Angreifer beim französischen Sender Canal+ selbstbewusst: „Es war unvorhersehbar, ich sollte nicht spielen, aber ich hatte Lust, meinen Freunden zu helfen. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Es ist wichtig, dass alle unsere Spieler für das Rückspiel gesund sind, dass alle gut essen und gut schlafen. Wenn wir unsere ganze Mannschaft zur Verfügung haben und offensiven Fußball spielen, fühlen sie (die Bayern, d. Red.) sich nicht wohl.“

Kylian Mbappé: Zwei Treffer des PSG-Stars zählen gegen Bayern nicht

Die Münchner Demut dürfte auch daher rühren, wie Mbappé seine beiden aberkannten Treffer erzielte. In der ersten Aktion setzte der sonst so launische Brasilianer Neymar unermüdlich nach – und Mbappé verwandelte im Strafraum instinktiv den Abpraller. Der französische Nationalspieler ahnte sichtlich, wo er in der Box zu stehen hat. Sekunden zuvor war er nach einem spektakulären Konterlauf noch an Bayern-Goalie Yann Sommer gescheitert, der im Eins gegen Eins mit Mbappé cool blieb.

Beim zweiten vermeintlichen Tor schlug dieser dagegen nach einem Zuspiel von der Grundlinie im Stile eines Goalgetters zu. Einzig: Vorlagengeber Nuno Mendes stand bei Beginn des Angriffs wahrhaftig nur mit den Fußspitzen im Abseits. Die komplette bajuwarische Abwehr hatte in dieser Situation überhaupt keinen Zugriff.

Champions League: Paris-Star Kylian Mbappé beeindruckt den FC Bayern

„Das ist der neue Fußball, das ist der VAR. Wenn es Abseits war, ist es so. Mit dem, was ich gesehen habe, gibt es Raum für ein Comeback“, sagte Mbappé nach der Partie in der Mixed Zone. Auf der Frage, wer denn nun der Favorit im Rückspiel sei, antwortete er selbstsicher: „Paris Saint-Germain. Immer.“ Die Münchner wirkten jedenfalls beeindruckt von seinem Kurzeinsatz ab der 57. Minute, nachdem er PSG in den Spielen zuvor angeschlagen gefehlt hatte.

Da ist es passiert: Kylian Mbappé (Mi.) trifft für PSG gegen den FC Bayern. Das Tor zählt aber wegen eines vorherigen Abseits nicht. © IMAGO/Heiko Becker

„Es ist eine harte Aufgabe für das Rückspiel. Wir haben gesehen: Wenn Mbappé reinkommt, haben sie mehr Tiefe im Spiel und es wird komplexer, das zu verteidigen“, sagte Joshua Kimmich in den Katakomben des Pariser Stadions und erklärte mit Blick auf die Superstars Mbappé, Neymar sowie Lionel Messi: „Mit den Dreien haben sie mit die besten Spieler der Welt. Das ist nicht so einfach, das über 90 Minuten zu verteidigen. Vor allem, wenn alle drei auf dem Platz stehen.“

FC Bayern: Oliver Kahn warnt eindringlich vor PSG-Stürmer Kylian Mbappé

Und Vorstandsboss Oliver Kahn meinte auf dem nächtlichen Bankett: „In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler, was Mbappé auslöst. Nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Dann hat Paris wieder daran geglaubt. Dann haben wir auch, und das gehört halt dazu, das Quäntchen Glück gehabt und das 1:0 über die Zeit gebracht.“ Mbappé hätte das beinahe verhindert. (pm)