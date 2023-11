Harry Kane auf Wohnungssuche in München: Tuchel-Reaktion sorgt für Lacher

Von: Florian Schimak

Auch dank Harry Kane ist der FC Bayern in dieser Saison so erfolgreich. Trotzdem sucht der Neuzugang noch ein Zuhause. Selbst Thomas Tuchel hat keine Tipps.

München – Drei Dreierpacks. 15 Tore nach zehn Bundesligaspielen. Insgesamt 17 Buden wettbewerbsübergreifend: Harry Kane ist nach wenigen Monaten bereits die Lebensversicherung des FC Bayern!

„Man kann es nicht hoch genug bewerten“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Dienstagmittag im Bauch der Allianz Arena auf tz.de-Nachfrage zu den bisherigen Leistungen der 30-Jährigen: „Es ist der erste Vereinswechsel für ihn. Er verlässt die Insel, geht in eine neue Liga und in eine neue Stadt“, bewundert sein neuer Coach die schnelle Anpassung an die neuen Gegebenheiten.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 110 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Harry Kane ist direkt die Lebensversicherung beim FC Bayern

Besonders der Abschied von der Familie, den vier Kindern und Ehefrau Kate, die vorerst noch in London leben, dürfte für Kane nicht einfach gewesen sein. „Er ist ein Familienmensch, es ist nicht nur ein Wechsel für ihn – es ist ein riesengroßer Schritt“, erklärt Tuchel, für den aber immer „klar war, dass er das kann“. Also sprich, dass Kane die sportlichen Erwartungen in München erfüllt.

„Es gab keine Zweifel an ihm“, so der Bayern-Coach weiter, der dann hinterherschob: „Man konnte trotzdem nicht voraussetzen, dass es sofort so gut klappt. Das ist einfach großartig und das wird auch so bleiben“.

Harry Kane und die Wohnungssuche in München. Auch Thomas Tuchel hat da keinen Tipp. © IMAGO / Ulrich Wagner/Beautiful Sports

Thomas Tuchel lobt Harry Kane beim FC Bayern: „Er macht das, was er immer gemacht hat“

Auch im Hinspiel gegen Galatasaray war Kane einmal mehr der entscheidende Mann. In der 73. Minute erzielte er das so wichtige 2:1, nachdem die Münchner in Istanbul schwer am Taumeln waren – und der Stürmer selbst keinen guten Tag erwischte. Aber genau für solche Treffer haben die Bayern im Sommer 100 Millionen ausgegeben.

„Er macht das, was er immer gemacht hat“, lobte Tuchel seine Nummer Neun am Dienstag weiter: „Er ist ein toller Mensch und ein toller Sportler. Er ist genau am richtigen Fleck.“

Verflixte Wohnungssuche in München: Selbst Trainer Tuchel hat keinen Rat für Harry Kane

Der richtige Fleck ist aktuell München. Dort hat Kane allerdings noch immer kein richtiges Zuhause, sondern schläft in einem Hotel – wenn auch in einem sehr luxuriösen. Tuchel, ebenfalls Wahl-Münchner und im Stadtteil Bogenhausen heimisch, hat in Sachen Wohnungssuche in München leider auch keine Tipps.

„Harry hat vier Kinder und ein paar Nannys. Das ist nicht meine Kategorie“, sagte Tuchel mit einem Lächeln auf die tz.de-Frage, ob er ein paar Ratschläge für seinen Stürmer hätte. Solange Harry Kane aber weiter so fleißig trifft, besteht in dieser Hinsicht auch erstmal kein Stress.

Einzig allzu viele Dreierpacks sollte er in Zukunft nicht mehr erzielen. Darüber hat sich zuletzt auch Thomas Müller lustig gemacht. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak