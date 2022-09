Superstar ohne Megafon: Gründe für das fehlende Lächeln von Sadio Mané

Von: Florian Schimak

Teilen

Sadio Mané ist der neue Superstar beim FC Bayern. Zuletzt fehlte ihm aber etwas Fortune. © IMAGO/ULMER

Der FC Bayern hat seine „Ergebniskrise“ beendet und den Auftakt in der Champions League bei Inter Mailand erfolgreich absolviert. Doch einer wirkt dabei nicht ganz glücklich.

Mailand/München – Wenn man dem FC Bayern zuletzt eine Ergebniskrise attestiert hat, dann ist diese nach dem 2:0-Erfolg bei Inter Mailand am Mittwochabend im San Siro definitiv beendet. Verdient und ohne große Zweifel hat der Rekordmeister sein 18. Auftaktspiel in Folge in der Champions League gewonnen.

Leroy Sané war dabei der spielentscheidende Mann. Seinen Treffer zum 1:0 (25.) kann man getrost in der Kategorie Weltklasse verbuchen. Auch beim 2:0 hatte der 26-Jährige den Hauptanteil, denn nach dem doppelten Doppelpass mit Kingsley Coman konnte Inter-Verteidiger Danilo d‘Ambrosio die Kugel nur noch ins eigene Netz klären.

Völlig zu Recht wurde Sané nach seiner Leistung von den Teamkameraden und Trainer Julian Nagelsmann gefeiert. Lächelnd nahm er die UEFA-Auszeichnung zum Spieler des Spiels entgegen. Einer, der normalerweise mit seiner positiven Art begeistert, ist Sadio Mané. Der Senegalese verzauberte mit seinen schnellen Haken und seinem scheinbar immerwährenden Lächeln zu Saisonbeginn die Bayern-Fans. Spektakulär: Sein Megafon-Auftritt in der Bayern-Kurve.

Sadio Mané: Vom Superstar zum Sorgenkind – warum lacht er nicht mehr?

Doch seit einigen Partien versprüht Mané nicht mehr diese Leichtigkeit, hat nicht mehr diesen Drive in seinen Aktionen. Teilweise wirkt er fast unglücklich und verkrampft, weil zu sehr bemüht. Was ihm fehlt? Eindeutig ein Erfolgserlebnis. In der Bundesliga hatte er zuletzt viel Pech mit hauchdünnen (aber korrekten) Abseitsentscheidungen.

Auch gegen Inter war der 30-Jährige bemüht (tz-Note 4), hatte gegen die körperlich eindeutig überlegenen Alessandro Bastoni und Milan Skriniar allerdings einen schweren Stand und wenig gefährliche Abschlüsse. Seine größte Möglichkeit hatte Mané in der zweiten Hälfte, verpasste da aber den Treffer, weil sein erster Kontakt nicht gut war und daher der Winkel für den Abschluss zu spitz wurde.

Video: „Gipfeltreffen“ mit Lewandowski – Bayern „freuen sich absolut“

Nagelsmann aber war trotzdem zufrieden mit dem Auftritt seiner Nummer 17. „Wir haben uns bewusst für einen Spieler wie Sadio vorne entschieden, dass wir noch variabler vorne sind, dass wir gut kombinieren können“, sagte Nagelsmann im Anschluss an die Partie auf der Pressekonferenz: „Für Sadio ist es nicht leicht, als Zielspieler gegen körperlich so starke Spieler.“

So dürfe man Manés Leistung nicht immer an Toren messen, erklärte Nagelsmann: „Es geht nicht immer darum, selbst Aktionen zu haben, sondern auch durch eigene Laufwege Aktionen für andere vorzubereiten“, so der Bayern-Coach, der ergänzte: „Am 2:0 war er beteiligt, beim 1:0 auch mit dem Laufweg. Das sind dann so kleine Nuancen. Da hat er zwei entscheidende Aktionen mitgemacht und so zwei Tore eingeleitet. Von dem her bin ich schon zufrieden.“

Sadio Mané benötigt beim FC Bayern ein zählbares Erfolgserlebnis

Wie sehr Mané aber nach einem zählbaren Erfolgserlebnis lechzt, zeigte sich in der 84. Minute. Da machte sich Eric Maxim Choupo-Moting bereits an der Seitenlinie zur Einwechslung bereit, Mané schaute traurig in Richtung Seitenlinie und wartete nur darauf, dass seine Nummer 17 aufleuchtete. Auch Michael Ballack erkannte sofort den Blick. „Kein Stürmer wird ohne Tor gerne ausgewechselt“, sagte der DAZN-Experte, als Mané Mimik eingeblendet wurde.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Letztlich musste Nagelsmann doch kurzfristig noch umplanen und brachte statt Choupo-Moting Abwehrspieler Josip Stanisic, weil Lucas Hernandez offenbar leicht angeschlagen war. So stand Mané am Ende doch 90 Minuten auf dem Feld – ein Treffer gelang ihm aber dennoch nicht mehr.

Und so freute sich der Superstar des FC Bayern nach Abpfiff zwar mit seinen Teamkollegen über den Sieg seiner Mannschaft und tauschte mit einem mitgereisten Anhänger in der Kurve sein Trikot. Damit Mané aber wieder mit dem Megafon in der Hand bei den Bayern-Fans steht, bedarf es endlich wieder eines Treffers – der dann auch zählt. Vielleicht gelingt dieser ja schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart. (smk)