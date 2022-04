Lahm: Mangelnde Konkurrenz könnte Leistung des FC Bayern München schwächen

Spieltag in der Allianz Arena © Sven Hoppe / dpa

Die mangelnde Konkurrenz in der Bundesliga könnte den FC Bayern München nach Einschätzung von Ex-Weltmeister Philipp Lahm im internationalen Vergleich schwächen.

München - Die mangelnde Konkurrenz im eigenen Land könnte den FC Bayern München nach Einschätzung von Ex-Weltmeister Philipp Lahm im internationalen Vergleich schwächen. «Vielleicht ist dieser Prozess bereits im Gange», schrieb Lahm in einer Kolumne für die Zeitung «Zeit». Der 38-Jährige verwies dabei auf das jeweilige Abschneiden der Bayern in der Champions League in den vergangenen zwölf Jahren. «Von 2010 bis 2016 erreichte er in sieben Versuchen sechsmal das Halbfinale und dreimal das Finale. Von 2017 bis 2022 schaffte er es hingegen nur zwei- von sechsmal unter die letzten Vier.» In dieser Spielzeit waren die Münchner bereits zum zweiten Mal nacheinander vor dem Halbfinale ausgeschieden.

In der Bundesliga feierten die Münchner indes den zehnten Titel in Serie. «Eine solche Statistik kennt man sonst nur von Skonto Riga, Dinamo Zagreb, Rosenborg Trondheim oder Dynamo Berlin aus der DDR-Oberliga», befand Lahm.

Das mache die Lage für den FC Bayern auch bequem. «Weil die nationale Konkurrenz dem internationalen Wettstreit nicht gewachsen ist, profitiert er wie kein Zweiter in Deutschland vom wirtschaftlichen Wachstum im europäischen Spitzenfußball», befand Lahm. «Um Spieler, die er will, bietet kaum ein anderer mit. Sein riesiger Vorsprung gestattet ihm sogar Schwächephasen.»

Mit einem modernen Stadion, einer tollen Stadt und vielen Fans habe der FC Bayern «alles, was beim Erfolg hilft». Eigentlich gebe es in Deutschland aber genug Standorte mit ähnlichem Potenzial. «Doch der HSV lieh sich Geld bei den Fans, stieg wie Schalke, Frankfurt, Berlin, Köln ab. Dortmund ging vor zwei Jahrzehnten fast pleite, hing am Tropf von Bayern München.» Und so warte die Bundesliga, die zweitfinanzkräftigste Liga der Welt, seit 1997 darauf, dass mal ein anderer als Bayern einen Europapokal gewinne.

Nagelsmann: Idee von Ex-Profis beim Video-Referee «nicht schlecht»

Julian Nagelsmann befürwortet den Vorschlag, dass Ex-Profis den Videoschiedsrichter unterstützen könnten. «Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Freitag. «Wichtig wäre, dass der Profi dann auch unbefangen ist und nicht 15 Jahre für den Club gespielt und sein Herz noch da hat.» Es sei «immer ratsam, den Sport selbst gemacht zu haben», sagte Nagelsmann.

Am Samstag hatte wieder einmal die Rolle des Video-Assistenten in der Bundesliga für Kritik gesorgt. Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (3:1) griff dieser nach einem elfmeterwürdigen Foul von Benjamin Pavard gegen BVB-Profi Jude Bellingham nicht ein. Beim 2:1-Sieg des 1. FC Union bei RB Leipzig meldete indes der Video-Assistent einen Tritt von Leipzigs Nordi Mukiele gegen den Berliner Niko Gießelmann, der Schiedsrichter revidierte seine Entscheidung aber nicht. Videobeweis-Projektleiter Jochen Drees erklärte in einer DFB-Mitteilung am Montag, dass in beiden Fällen falsch entschieden worden war.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte zuletzt den alten Vorschlag betont, dass ehemalige Profifußballer als Unterstützung eingesetzt werden könnten. «Wir als ehemalige Fußballer können das deshalb besser bewerten, weil wir selber permanent und jahrelang in diesen Situationen waren und wissen, wie es aussieht, wenn man foult oder gefoult wird. Wie man fällt, wohin sich der Ball bewegt, wenn dieses oder jenes davor passiert. Und vor allem sehen wir es schneller», schrieb Matthäus in einer Sky-Kolumne. Die Intuition von Ex-Fußballern sei in solchen Fällen eine andere. (dpa)