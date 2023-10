Noten für die Bayern: Neuer-Vertreter Ulreich glänzt – nur ein Verteidiger schwächelt

Von: Manuel Bonke, Christoph Wutz

Teilen

Die Bayern siegen verdient gegen Mainz 05. Vor allem die Außenbahnspieler und Sven Ulreich ragen heraus. Die Noten und Einzelkritik der FCB-Stars.

München – Der FC Bayern München bleibt Teil des Spitzen-Quartetts der Bundesliga. Im Topspiel am Samstagabend siegten die Münchner souverän mit 3:1 beim FSV Mainz 05. Kingsley Coman (11..) traf wie schon gegen Freiburg, zudem netzten Harry Kane (16.) und Leon Goretzka (59.). Die Noten und Einzelkritik der FCB-Stars:

Vor allem Sven Ulreich (l.) wusste beim Bayern-Sieg gegen die Mainzer zu überzeugen. © MIS / Imago

Sven Ulreich

„Ulle“ auf Abschiedstournee: In einer Woche soll Manuel Neuer gegen Darmstadt wieder zwischen den Pfosten stehen. In Mainz konnte sich Ulreich vor allem in der ersten Hälfte auszeichnen, als er einen Kopfball mit ausgestreckten Fingern von der Linie kratzte. Beim Gegentor ohne Schuld, ansonsten ein eher ruhiger Abend. Note: 2

Konrad Laimer

Die Umstellung vom Mittelfeldspieler der österreichischen Nationalmannschaft zum Rechtsverteidiger des FC Bayern fiel Laimer sichtlich schwer. Die rechte Seite war der klare Defensiv-Schwachpunkt der Münchner – das lag auch an Laimer. Note: 4

Konrad Laimer offenbarte gegen Mainz Schwächen auf der Rechtsverteidigerposition. © eu-images / Imago

Matthijs de Ligt

Nach Wochen des Reservisten-Daseins und anschließenden Knie-Beschwerden wieder zurück in der Startelf – und mit einem ordentlichen Auftritt inklusive gefährlicher Flugbälle in die Offensivabteilung. Wäre er bei seiner Grätsche in der ersten Hälfte nur eine Sekunde langsamer gewesen, hätte er auch Rot statt Gelb sehen können. Ihm war die mangelnde Spielpraxis dann doch anzumerken. Note: 3

Minjae Kim

Wegen des südkoreanischen Nationalspielers war Jürgen Klinsmann im Stadion. Zeigte trotz tausender Flug-Kilometer in den Knochen einen hellwachen und kompromisslosen Auftritt. Das ist ihm hoch anzurechnen. Note: 2

Alphonso Davies

In der ersten Hälfte noch mit einigen Tempo-Vorstößen in die gegnerische Hälfte, nach dem Seitenwechsel ein offensiv unauffälliger Auftritt. Note: 3

Joshua Kimmich

Obwohl sich Kimmich nach seinem grippalen Infekt mehr oder weniger vom Krankenbett in die Startelf beförderte, war ihm die krankheitsbedingte Pause nicht anzumerken. Versorgte seine Vordermänner als Taktgeber mit zahlreichen mutigen und klugen Pässen. Note: 2

Leon Goretzka

In Sachen Spiel-Intelligenz und Zweikampfverhalten war es mal wieder ein unterdurchschnittlicher Auftritt von Goretzka. Allerdings steuerte er eine Torvorlage und einen Treffer zum Auswärtserfolg bei – und avancierte dadurch zum Matchwinner. Note: 2 (ab 74. Minute Bouna Sarr: o.B.)

Kingsley Coman

Den Treffer zur 1:0-Führung erzielte der Franzose eiskalt und bewies dabei ungeahnte Torjäger-Manier. Viel unterwegs, dementsprechend viel Aufwand. Note: 2 (ab 88. Minute Thomas Müller: o.B.)

Jamal Musiala

Die Dribblings des Youngsters waren auch in Mainz eine Augenweide – allerdings hie und da zu lange am Ball. Musiala ist aber jederzeit für einen Genie-Streich gut. Note: 3 (ab 77. Minute Eric Maxim Choupo-Moting: o.B.)

Leroy Sané

Sprühte auch in Mainz vor Spielfreude und ist weiterhin nur schwer zu bremsen. Bereitete den Treffer von Coman sehenswert vor. Hat aktuell auch das nötige Spielglück, um sich auch in scheinbar aussichtslosen Situationen durchzusetzen. Note: 2 (ab 77. Minute Mathys Tel: o.B.)

Harry Kane

Tor gemacht, mehr aber auch nicht. Wirkt weiter noch nicht vollends in München angekommen. Note: 3

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.