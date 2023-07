Bayern-Coach Tuchel zählt Goretzka an – Hoeneß legt umgehend nach

Von: Florian Schimak

Leon Goretzka steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Bayern. Thomas Tuchel nimmt den Mittelfeld-Star in die Pflicht – auch Uli Hoeneß gibt seinen Senf dazu.

München/Rottach-Egern – Als es am Samstagmittag um kurz vor 16 Uhr im „Hotel Übersee“ in Rottach-Egern endlich wieder losging, war die Erwartungshaltung der Journalisten an die erste Pressekonferenz der Saison klar.

Leon Goretzka Geburtsdatum: 6. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2026) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Leon Goretzka vor Abschied beim FC Bayern? Tuchel-Monolog lässt tief blicken

Manuel Neuer, Sadio Mané und – natürlich – Harry Kane sollten die personellen Protagonisten dieser Auftakts-PK von Thomas Tuchel, bei der eine Neuerung gleich sichtbar wurde, werden. Wann kehrt der Keeper wieder zurück ins Tor, hat der Senegalese noch eine Zukunft beim FC Bayern und kommt der Wunsch-Stürmer an die Isar? Diese Fragen dürfte sich der Bayern-Coach mit Pressesprecher Dieter Nickles im Vorfeld zurechtgelegt haben.

Als Tuchel dann aber nach etwa zehn Minuten zu einem Monolog über Leon Goretzka ansetzte, spitzen die anwesenden Reporter ihre Ohren. Auf die Frage, ob er bestätigen könne, dass der Mittelfeld-Star am 1. September noch zum Kader der Münchner gehört, sagte Tuchel: „Das würde ich für keinen Spieler bestätigen, dafür ist die Transferzeit viel zu früh. Es passieren noch viel zu viele Dinge – das hat aber gar nichts mit Leon zu tun“.

Hat Leon Goretzka noch eine Zukunft beim FC Bayern? Thomas Tuchel und Uli Hoeneß werden sich ihren Teil denken. © IMAGO / Sven Simon

Thomas Tuchel zählt Leon Goretzka an – Keine Zukunft mehr beim FC Bayern?

Eine Liebeserklärung sieht gänzlich anders aus. „Für Leon war es mit Sicherheit, und das ist kein Geheimnis, ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, in der letzten Phase. Nicht nur für ihn, für uns auch“, führte Tuchel weiter aus.

Anschließend nahm er Goretzka in die Pflicht: „Er ist einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten, dass er Verantwortung trägt, dass er die Mannschaft trägt“, sagte Tuchel und konstatierte: „Da ist Luft nach oben. Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen.“

Leon Goretzka beim FC Bayern: Stammplatz-Verlust würde Heim-EM bedrohen

Weiter führte Tuchel aus: „Es kann immer eine Situation entstehen – wie bei Lucas Hernandez, mit dem ich voll gerechnet habe –, dass Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf.“

Heißt übersetzt: Aktuell hat Goretzka keine guten Karten unter Tuchel und müsste sich womöglich auf weniger Spielzeit einstellen. Fraglich, ob der DFB-Star dies in der EM-Saison möchte. Ein Bankplatz beim FC Bayern könnte Goretzka am Ende die Heim-EM kosten. Gut möglich, dass der 28-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, daher einen Transfer ins Auge fasst.

Fällt Goretzka einer Systemumstellung von Tuchel zum Opfer?

Zumal auch Uli Hoeneß am Samstagabend eine klare Ansage machte. Angesprochen auf die beiden Neuzugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro, sagt der Bayern-Boss: „Die Diskussion um die Sechs, die stellt sich für mich gar nicht. Ich glaube, dass wir an Laimer sehr, sehr, sehr viel Spaß haben werden.“

Womöglich plant Tuchel ein etwas anderes Spielsystem mit einem „tiefen“ Sechser und zwei Achtern davor einzuführen. Daher sprach sich der Bayern-Trainer mit Declan Rice klar für einen robusten Mittelfeldspieler aus. Den Engländer zog es letztlich für 120 Millionen zum FC Arsenal.

Konrad Laimer Geburtsdatum: 27. Mai 1997 (26 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 28 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Konrad Laimer beim FC Bayern: Wird er der neue Sechser?

Doch auch Laimer könnte den Part vor der Abwehr übernehmen. Joshua Kimmich, den man intern sowieso in einer offensiveren Rolle sieht, könnte so vorrücken. Dann hätte Tuchel mit Jamal Musiala, Ryan Gravenberch plus Guerreiro und Goretzka vier Stars für eine freie Position. Zudem gehört aktuell noch Marcel Sabitzer zum Kader der Münchner, allerdings soll der Österreicher noch verkauft werden.

Wie es nun weitergeht, das werden die kommenden Wochen zeigen. Aber eins deutet sich an: Leon Goretzka und der FC Bayern, diese Ehe könnte noch in diesem Sommer geschieden werden. (smk)

Aus dem Trainingslager des FC Bayern in Rottach-Egern berichtet Florian Schimak