Sensationelle Haaland-Gala vor Bayern-Spiel – Tuchel freut sich auf „Fight“ mit ManCity

Von: Florian Schimak

Teilen

Manchester City ist bereit für den Champions-League-Clash gegen den FC Bayern. Erling Haaland traf beim deutlichen City-Sieg sensationell.

München – Während beim FC Bayern Matthijs de Ligt mit einem sensationellen Traumtor den Sieg für die Münchner beim SC Freiburg einfahren musste, feierte Manchester City vor dem Giganten-Duell in der Champions League am Dienstag einen ungefährdeten 4:1 (1:0)-Erfolg beim FC Southampton.

Allerdings tat sich das Team von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola in der ersten Hälfte gegen das Schlusslicht in der Premier League schwer. Doch einmal mehr Erling Haaland war es, der City mit dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße brachte. Per Kopf traf der Norweger zur Führung (45.), nachdem er zuletzt zwei Partien wegen einer Leistenverletzung verpasste.

Name: Erling Haaland Geburtsdatum: 21. Juli 2000 Verein: Manchester City Position: Mittelstürmer Marktwert: 170 Millionen Euro

Manchester City bereit für FC Bayern: Haaland trifft bei Generalprobe doppelt

Im zweiten Durchgang war es Jack Grealish, der für die Skyblues nach toller Vorarbeit von Kevin De Bruyne im Nachschuss auf 2:0 erhöhte, ehe wieder Haaland mit dem 3:0 (68.) für die Vorentscheidung sorgte. Der Super-Stürmer traf dieses Mal sensationell via Seitfallzieher, nachdem Grealish den Ex-Dortmunder bedient hatte.

Joker Sekou Mara verkürzte zwischenzeitlich noch für die Saints (72.), doch Julian Alvarez stellt vom Punkt in 75. Minute – zuvor war De Bruyne gefoult worden – den alten Abstand her und sorgte für den 4:1-Schlusspunkt. Für Haaland waren die beiden Treffer im Übrigen die Tore 29 und 30 in seinem 27. Premier-League-Spiel. ManCity rangiert nach dem Erfolg aber noch immer mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Arsenal auf Rangs zwei in der Tabelle.

Haaland ballert und trifft sensationell: Doch Tuchel freut sich schon auf „Fight“ gegen ManCity

Ob Thomas Tuchel und die Bayern jetzt Angst haben müssen? Der Bayern-Coach reagierte am Samstagabend natürlich sofort auf die Journalisten-Fragen zu der anstehenden Partie. „Am Dienstag kann alles passieren, wenn wir dran glauben und wenn wir bereit sind, uns bis an die Decke zu strecken“, sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Sieg über den SC Freiburg: „Ich glaube, dass wir das sind“.

Und weiter: „Es wird einer der größten Tests aktuell“, sagte FCB-Trainer im Anschluss an die Partie seiner Mannschaft im Breisgau, wo es viel Aufsehen um Joshua Kimmich gab: „Wir wissen um die Qualität und sie haben zuletzt absolute Topform in der Liga“.

Trotz der starken Leistungen von City wollen sich die Münchner am Dienstag (21 Uhr) nicht verstecken. „Wir müssen sehr schlau und mutig sein. Zudem ein paar taktische Lösungen, an denen wir uns Sicherheit holen können“, verriet Tuchel: „Dann geht das Visier hoch – und dann gibt‘s einen Fight!“

Erling Haaland ist mit Manchester City bereit für das Spiel gegen den FC Bayern. © IMAGO/Paul Terry

FC Bayern bei Manchester City: „Es gibt kein Taktieren mehr“

Dass die Bayern zunächst auswärts ran müssen, ist für den amtierenden Deutschen Meister kein Vorteil. „Die Auswärtstorregelung gibt‘s ja auch nicht mehr, deswegen macht‘s für mich – das mögen einige anders sehen – fast gar kein Sinn mehr in Hin- und Rückspiel zu unterteilen“, so der 49.-jährige am Samstagabend: „Es gibt kein Taktieren mehr, kein ‚erstmal auswärts, erstmal abwarten‘. Das haben wir noch nie gemacht.“

Nach dem Hinspiel am Dienstag im Etihad Stadium in Manchester empfängt der FC Bayern das Guardiola-Team am 19. April in der heimischen Allianz Arena. (smk)