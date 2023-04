Bittere Zahlen: Wie viele Millionen Euro für den FC Bayern gerade auf dem Spiel stehen

Von: Patrick Mayer

Nachdenklich: Bayern-Präsident Herbert Hainer (li. vorne), Sportvorstand Hasan Salihamidzic (Mi.) und CEO Oliver Kahn. © IMAGO / ActionPictures

Raus im DFB-Pokal, das Weiterkommen in der Champions League höchst fraglich: Dem FC Bayern drohen in diesen Tagen empfindliche Millionen-Einbußen. tz.de listet auf, welche.

München – Es sind turbulente Tage beim FC Bayern. Tage, an denen es für den deutschen Bundesliga-Rekordmeister um sehr viel Geld geht.

FC Bayern: Münchner verpassen anvisiertes Triple deutlich

Millionen-Einbußen im hohen zweistelligen Bereich drohen, während die Münchner nach der Express-Entlassung von Julian Nagelsmann (35) und der Installation des neuen Coaches Thomas Tuchel (49) aktuell etwa zwei Trainerteams bezahlen müssen.

Raus im DFB-Pokal. Und in der Champions League droht nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City ebenfalls überdeutlich das Aus. Das erwünschte Triple ist damit futsch.

Ich habe diese beiden Final-Termine, in Berlin und in Istanbul, diesmal rot markiert. Und zwar Bayern-Rot.

FC Bayern: Für die Münchner stehen derzeit Millionen auf dem Spiel

Die FCB-Bosse Oliver Kahn (CEO) und Hasan Salihamidzic (Sportvorstand) geraten in dieser Gemengelage gehörig unter Druck. Kahn selbst hatte die Messlatte extrem hochgelegt, als der Vorstandsvorsitzende bei der Jahreshauptversammlung im Oktober erklärte: „Was den DFB-Pokal und auch die Champions League angeht: Ich habe diese beiden Final-Termine, in Berlin und in Istanbul, diesmal rot markiert. Und zwar Bayern-Rot.“

Prämien, Ticketing, ausufernde Kosten - tz.de erklärt, wieviel Geld für die Münchner gegenwärtig auf dem Spiel steht.

FC Bayern: Münchner bezahlen aktuell wohl zwei Cheftrainer – nur einer arbeitet

Personal-Kosten steigen durch Trainer-Wechsel immens. Neben Nagelsmann mussten dessen Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod ihre Arbeitsplätze an der Säbener Straße in München räumen. Einzig der kurz zuvor auf Wunsch von Nagelsmann verpflichtete Torwarttrainer Michael Rechner durfte bleiben.

Tuchel brachte derweil seine langjährigen Assistenten Arno Michels und Zsolt Löw mit in die Isarmetropole. Sie alle müssen bezahlt werden. Der Bilanzposten „Trainer“ ist ausgereizt. Laut Bild wird Tuchel (Vertrag bis Sommer 2025) bei Bayern geschätzt zehn bis zwölf Millionen Euro im Jahr verdienen. Das Gehalt von Nagelsmann soll demnach bei acht bis neun Millionen Euro jährlich liegen. Bislang wurde nichts über eine Abfindung bekannt. Heißt: Nagelsmann dürfte aktuell mehr als 660.000 Euro monatlich verdienen - ohne dass er dafür arbeiten muss.

FC Bayern: Münchnern entgehen im DFB-Pokal mehr als 12 Millionen Euro

Erhebliche Einbußen im DFB-Pokal. Den Bayern entgehen durch das 1:2 im Viertelfinale gegen den SC Freiburg im Cup-Wettbewerb auf jeden Fall rund 3,35 Millionen Euro. Denn: Für den Halbfinal-Einzug hätte es vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) 3.347.950 Euro an Prämie gegeben.

Und wenn es weitergegangen wäre? Der Verlierer des Finales im Berliner Olympiastadion (3. Juni) erhält aus den Vermarktungstöpfen des DFB zusätzliche 2,88 Millionen Euro, der Sieger darf sich über 4,32 Millionen Euro Belohnung freuen. Heißt: Beim anvisierten Durchmarsch ins Finale hätten die Bayern einzig an Prämien weitere 6,227 Millionen bis 7,668 Millionen Euro bekommen. Bei einem Heimspiel im Halbfinale wäre es nochmal deutlich mehr gewesen.

Ein Vergleich: Anfang 2021 rechnete der damalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in der Corona-Pandemie vor, dass dem FC Bayern pro Heimspiel ohne Zuschauer vier Millionen Euro fehlen. Wären in Summe also rund 11,7 Millionen Euro Einnahmen im Idealfall gewesen. Nicht miteingerechnet wären die 20.000 Tickets, die jeder Berliner Finalist an seine Fans veräußern darf. Über zwölf Millionen Euro wären letztlich im DFB-Pokal noch drin gewesen.

FC Bayern in der Saison 2022/23: verpasste oder noch mögliche Einnahmen ab Halbfinale: DFB-Pokal 3,35 bis über 12 Millionen Euro (verpasst) Champions League 16,5 bis 36,5 Millionen (theoretisch noch möglich) verpasste Einnahmen bei Ausscheiden aus CL 19,85 bis 48,5 Millionen Euro

FC Bayern: In der Champions League wären noch rund 36,5 Millionen Euro drin

Viele Champions-League-Millionen landen nicht in München. Ob die Bayern in ihrem Budget Prämien bis ins Königklassen-Finale in Istanbul (10. Juni) eingeplant haben, ist nicht bekannt. Als gesichert gilt: Das viele Geld würde kurzfristig die finanziellen Möglichkeiten stark erweitern.

Konkret: Für den Halbfinal-Einzug gibt es 12,5 Millionen Euro an Prämien. Doch eben jenes Ziel ist durch die hohe Niederlage in England in weiter Ferne. Mehr noch: An die Finalisten zahlt die Uefa als Veranstalter des Wettbewerbs jeweils 15,5 Millionen Euro aus. Der Sieger wird mit weiteren 4,5 Millionen Euro honoriert. Für die von Kahn propagierte Endspiel-Teilnahme gäbe es demnach 28 Millionen Euro an Prämien – mindestens.

Das Halbfinale wird freilich mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Wäre ein sicheres Heimspiel mehr für die Bayern, ergo etwa vier Millionen Euro durch Zuschauereinnahmen. Gewinnen die Münchner doch noch irgendwie die Champions League, Fußball-Wunder soll es ja geben, nehmen sie mehr als 36,5 Millionen Euro ein. Scheitern sie am Mittwochabend (19. April) im CL-Rückspiel endgültig an ManCity, wäre es eben jene Summe, die noch möglich gewesen wäre. Wäre. (pm)