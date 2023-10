Ulreichs Glanztat in der Nachspielzeit sichert Bayern-Sieg in Kopenhagen

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern gewinnt nach Rückstand mit 2:1 in Kopenhagen und holt den zweiten Dreier in der Champions League. Die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker.

Fazit: Der FC Bayern gewinnt gegen ein starkes Kopenhagen mit 2:1. Wieder mal ist es Joker Mathys Tel, der nur wenige Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung den Siegtreffer erzielt. Zuvor egalisierte Musiala mit einer starken Einzelaktion die Führung durch Lerager. Was bleibt festzuhalten? Vor allem aufopferungsvoll kämpfende Hausherren, die es dem Favoriten keinesfalls leicht machten, über weite Strecken gut verteidigten und offensiv Akzente setzten. Spielerisch war es definitiv nicht die beste Leistung des deutschen Rekordmeisters, der den Fight aber angenommen hat und nie aufsteckte. Letztlich geht der Sieg durchaus in Ordnung, auch wenn sich Kopenhagen aufgrund der Leistung einen Punkt verdient hätte. Im Parallelspiel setzte sich übrigens Galatasaray mit 3:2 bei Manchester United durch – Kopenhagen steht nach zwei Spieltagen somit auf Rang drei, der FCB rangiert an der Spitze der Gruppe. In drei Wochen gastiert der Spitzenreiter dann in Istanbul, Kopenhagen reist nach England.

FC Kopenhagen – FC Bayern München 1:2 (0:0) Aufstellung Kopenhagen: Grabara – Ankersen, Diks (77. Lund), Vavro, Meling – Lerager, Falk, Diogo Goncalves (85. Oskarsson) – Elyounussi (85. Larsson), Claesson, Achouri (66. Bardghij) Aufstellung FC Bayern: Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Laimer (77. Goretzka), Kimmich – Sané (77. Tel), Musiala (77. Müller), Coman (87. Choupo-Moting)– Kane Tore: 1:0 Lerager (56. Minute), 1:1 Musiala (67.), 1:2 Tel (83.)

FC Bayern gewinnt in Kopenhagen: Ulreich hält den Sieg fest

90.+5 Minute: Ulreich hält die Führung fest - und wie! Eine Hereingabe von rechts wird von Choupo-Moting auf den FCB-Kasten abgelenkt, der Neuer-Vertreter taucht ab und kratzt die Kugel gerade noch aus dem rechten Eck. Dann ist auch Schluss, der FC Bayern gewinnt mit 2:1 in Kopenhagen und darf sich über den zweiten Sieg in der Königsklasse freuen.

Auch dank Keeper Sven Ulreich gewinnt der FC Bayern mit 2:1 in Kopenhagen. © ibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / Imago

90.+4 Minute: Ein großer Teil der fünfminütigen Nachspielzeit ist rum. Aktuell deutet viel auf den zweiten Bayern-Dreier der CL-Saison hin.

90.+3 Minute: Nach wie vor hauen sich die Dänen in die Zweikämpfe und werfen nun alles nach vorne. Melings Flanke von links wird abgeblockt, ebenso ein Versuch aus der zweiten Reihe. Unmittelbar darauf setzt Larsson noch einen Kopfball neben Ulreichs Kasten.

89. Minute: Tel marschiert nochmal über die linke Seite nach vorn und will in die Mitte in Richtung Kane und Müller ablegen, scheitert aber mit seinem Versuch. Wenige Augenblicke später sieht Vavro nach einem überharten Einsteigen gegen Kane Gelb.

87. Minute: Coman macht Platz für Choupo-Moting. Kurz zuvor kamen bei Kopenhagen Oskarsson und Larsson für Diogo Goncalves und Elyounoussi.

Müller auf Tel: FCB dreht die Partie

83. Minute: Bayern dreht das Spiel! Ulreich haut den Ball lang, Kane verlängert per Kopf auf Müller, der in den Strafraum eindringt. Lund und Meling sind zwar nah am Mann, doch der Routinier setzt sich clever durch, behält die Übersicht und legt nach links auf den hereinlaufenden Tel ab. Der Youngster schweißt die Kugel mit links in den rechten Winkel.

81. Minute: Co-Produktion der Einwechselspieler: Müller flankt von links in Richtung Elfmeterpunkt, Goretzka steigt hoch. Sein Kopfball geht rechts neben den Kasten.

79. Minute: Müller nimmt einen Abpraller direkt aus der Luft mit dem Spann, haut die Kugel aber weit über das Tor.

77. Minute: Tuchel bringt Tel, Müller und Goretzka für Laimer, Musiala und Sané. Bei den Dänen kommt Lund für Diks.

Jamal Musiala gleicht für den FC Bayern gegen Kopenhagen in der Champions League aus. © Petter Arvidson/imago

74. Minute: Kopenhagen steckt hier noch lange nicht auf. Diogo Goncalves geht gegen Upamecano ins Dribbling, der Ball springt zu Elyounoussi, der es per Vollspann direkt versucht und den Ball haarscharf links neben das Tor setzt. Da wäre Ulreich machtlos gewesen.

72. Minute: Kimmichs langen Ball pflückt Sané perfekt mit dem linken Außenrist herunter, sieht aber schon Grabara vor sich, der den Schuss aus spitzem Winkel abwehrt.

69. Minute: Mit dem Treffer haben sich auch die zuvor geplanten Wechsel beim FCB erledigt. Müller, Choupo-Moting und Tel halten sich erstmal weiter warm.

Ausgleich in Kopenhagen: Musiala bringt FCB zurück ins Spiel

67. Minute: Der Ausgleich! Und wieder ist es eine Einzelaktion von Musiala, die die Münchner zurück ins Spiel bringt. Der Offensivmann nimmt Falk aus und zieht den Ball aus 18 Metern zentraler Position flach ins rechte Eck. Ganz stark gemacht!

66. Minute: Bei Kopenhagen kommt Bardghij für Achouri.

65. Minute: Musiala holt die nächste Ecke heraus. Derweil bereitet Tuchel die ersten Wechsel vor.

63. Minute: Gelb für den Torschützen, der mit einem abgepfiffenen Zweikampf nicht einverstanden ist und den Ball wegschießt.

61. Minute: Mazraouis Flanke ist zu hoch für Kane. Der Mittelstürmer findet bislang überhaupt keine Bindung zum Spiel, von einer Torchance ganz zu schweigen.

58. Minute: Jetzt brennt das Parken aber richtig, die Fans sind voll da. Wie reagieren die Münchner auf den Rückstand?

Bayern in Rückstand: Lerager bringt Kopenhagen in Front

56. Minute: Es klingelt im Münchner Kasten! Elyounoussi bedient Claesson, der im Strafraum einen Haken nach innen schlägt und abzieht. Kim blockt zwar noch, aber genau vor die Füße von Lerager. Der fackelt nicht lange und trifft per Aufsetzer ins links Eck. Keine Chance für Ulreich.

54. Minute: Meling steigt Coman auf den Fuß und sieht dafür Gelb. Freistoß für Bayern, 25 Meter vor dem Tor aus halbrechter Position. Kimmich versucht es mit einem flachen Schuss um die Mauer herum, aber kein Problem für Grabara.

52. Minute: Diogo Goncalves sieht Achouri am Elfmeterpunkt, dem der Ball ein Stück zu weit wegspringt. Kim ist zur Stelle.

49. Minute: Comans Flanke segelt in den Strafraum, landet aber auf einem Kopenhagener Kopf.

46. Minute: Es geht auf beiden Seiten mit demselben Personal weiter. Im Bayern-Block wird heftig Pyro abgebrannt, das dürfte eine kleine Strafzahlung geben.

Kopenhagen hält gegen den FC Bayern gut mit: Keine Tore zur Pause

Halbzeitfazit: Die Münchner haben mehr vom Spiel, können daraus aber kaum Profit schlagen. Bis auf eine Halbchance von Coman, ein paar Eckstöße und einen Distanzschuss war es ruhig rund um das Kopenhagener Gehäuse. Die Gastgeber fokussieren sich ihrerseits auf eine stabile Defensive, verschieben sehr kompakt und machen es Tuchels Mannschaft somit vor allem über die Mitte des Spielfeldes schwer. Gleich geht‘s weiter.

45. Minute: Sané mal aus der Distanz, Grabara packt zu. Kurz darauf ist Meling mit dem Tackling zur Stelle und klärt auf Kosten einer Ecke, die Vavro wegköpft. Kurz darauf landet der Ball nochmal bei Kimmich, der abzieht und zur Ecke geblockt wird. Diese will sich Schiedsrichter Grinfeld aber nicht mehr anschauen und pfeift zur Pause.

44. Minute: Genial gemacht von Musiala, der zwei Kopenhagener mit dem Elastico narrt und das Leder halblinks im Strafraum von Davies zurückbekommt, es aber nicht kontrollieren kann.

42. Minute: Mazraoui schaltet sich mal in das Offensivspiel ein und sucht Musiala in der Mitte, die Flanke wird ins Toraus abgelenkt. Zwei Ecken von Kimmich verpuffen.

41. Minute: Laimer treibt auf rechts den Ball nach vorne, Diks ist zur Stelle und bekommt ein Foul zugesprochen. Stark gemacht vom Innenverteidiger.

39. Minute: Kims Diagonalball landet bei Sané, der ins Dribbling geht und an Diogo Goncalves hängen bleibt. Der Portugiese will Meter machen und wird vom FCB-Angreifer gehalten. Ballgewinn Kopenhagen.

36. Minute: Falk kommt gegen Musiala nicht hinterher, der mit dem Ball in Richtung Strafraum läuft. Sofort sind zwei FCK-Spieler da und stören entscheidend.

35. Minute: Laimer holt gegen Diogo Goncalves eine Ecke heraus. Die Hereingabe gerät zu kurz, Kopenhagen klärt.

FC Bayern mit Schwierigkeiten: Kopenhagen wird besser

32. Minute: Die Bayern haben im Parken Schwierigkeiten, die schnellen Gegenstöße der Kopenhagener werden immer gefährlicher und der FCB bringt offensiv selbst nicht so viel zustande. Bezeichnend dafür sind Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Laimer und Sané im gegnerischen Strafraum. Keiner der beiden geht zum Ball, der daraufhin aus der Gefahrenzone gedroschen wird.

28. Minute: Claesson taucht frei vor Ulreich auf, legt das Leder aber links am Kasten vorbei. Die Fahne ging im Anschluss hoch. Auf der Gegenseite zieht Kimmich aus 20 Metern zentraler Position ab, setzt den Ball jedoch knapp drüber.

27. Minute: Claesson verlängert auf Elyounoussi, der sich den Ball an Upamecano vorbeilegen will. Der Franzose bleibt standhaft und klärt. Kurz darauf kommt Elyounoussi nach Flanke zum Kopfball, zielt aber genau auf Ulreich.

24. Minute: Kane leitet auf Coman weiter, der von Davies hinterlaufen wird und für den Kanadier in Richtung Grundlinie ablegt. Die folgende Hereingabe ist ein Stück zu hoch für Sané.

22. Minute: Rund ein Viertel der Partie ist absolviert. Die Münchner haben zwar mehr vom Ball, bis auf eine kleine Möglichkeit durch Coman war aber noch nichts drin. Kopenhagen macht es gut, steht kompakt und wartet auf Umschaltsituationen. Diese bleiben bislang erfolglos, die Tuchel-Elf lässt hinten nichts anbrennen.

Der FC Bayern trifft am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf den FC Kopenhagen. © Mads Claus Rasmussen/imago

18. Minute: Jetzt mal wieder Kopenhagen in der Hälfte der Münchner. Falks Seitenwechsel segelt über Achouri ins Toraus. Im direkten Gegenzug kombiniert sich der FCB bis in den Sechzehner der Hausherren, Sané wird aber noch mit einer Grätsche entscheidend gestört.

17. Minute: Überragend von Sané, der erst zwei Gegenspieler aussteigen lässt und dann auf Kane durchsteckt. Der Engländer macht das Bein lang und scheitert aus spitzem Winkel an Grabara. Anschließend geht die Fahne hoch, Kane stand im Abseits.

14. Minute: Langsam, aber sicher übernimmt der Favorit hier die Spielkontrolle. Kopenhagen agiert defensiv jedoch sehr variabel, vor allem die Zentrale ist dicht.

12. Minute: Kane tankt sich in den Strafraum, seine Flanke wird ins Toraus abgelenkt. Ecke gibt es trotzdem nicht.

Abschluss geblockt: Coman mit der ersten Bayern-Chance

8. Minute: Erster gefährlicher Abschluss der Münchner. Sané eröffnet das Spiel und nimmt Coman auf dem linken Flügel mit. Der Franzose dringt in den Strafraum ein, legt sich den Ball auf den starken rechten Fuß und zieht ab. Sein Schuss landet an einem Kopenhagener Gegenspieler, der Abpraller kommt zu Musiala, der daraus aber kein Kapital schlagen kann. Es folgt eine Reihe an Eckstößen, die ohne Ertrag bleiben.

6. Minute: Erste Ballbesitzphase für die Münchner, die das Leder zwar verlieren, es sich im Gegenpressing aber zurückholen. Der Pass ins letzte Drittel lässt noch auf sich warten, vielmehr zirkuliert das Spielgerät durch die eigenen Reihen.

4. Minute: Steckpass auf Elyounoussi, der auf Ulreich zuläuft, zuvor aber im Abseits stand. Der FCB-Keeper wäre aber sowieso zur Stelle gewesen.

3. Minute: Claesson holt die erste Ecke für die Gastgeber raus. Der zweite Ball Ball landet bei Vavro, der direkt abzieht, aber geblockt wird.

2. Minute: Erstmals Kopenhagen über die rechte Seite, Kim klärt zum Einwurf. Dieser bringt nichts ein.

1. Minute: Das Spiel ist freigegeben, der Ball rollt.

Update, 20.58 Uhr: Angeführt vom Schiedsrichter betreten beide Teams den Rasen. Die Bayern-Fans zünden derweil Pyrotechnik im Gästeblock.

Update, 20.55 Uhr: In wenigen Minuten ist Anpfiff. Wird der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht oder gelingt Kopenhagen die Überraschung?

Update, 20.50 Uhr: Was erwartet FCB-Trainer Tuchel vom Gegner? „Sie haben einen guten Mix, ein tiefes Aufbauspiel und ein schnelles Umschaltspiel in die Tiefe. Es ist ein tolles Stadion, da kriegen sie richtig Stimmung rein. Es ist eine sehr schwere Aufgabe“, so der 50-Jährige am Mikrofon von Amazon Prime Video.

Update, 20.47 Uhr: Im Tor der Kopenhagener steht übrigens ein Spieler, der schon bald in der Bundesliga zu sehen sein wird: Kamil Grabara. Der Transfer des Polen zum VfL Wolfsburg ist bereits fix, er wird den jahrelangen Stammkeeper Koen Casteels beerben.

Champions League: Macht es der FC Bayern gegen Kopenhagen als der BVB vergangene Saison?

Update, 20.41 Uhr: Auch in der vergangenen Spielzeit war eine deutsche Mannschaft in der CL-Gruppenphase im Parken zu Gast. Gegen Borussia Dortmund gelang dem Hauptstadtklub ein 1:1, letztlich reichte es hinter dem späteren Sieger Manchester City, dem BVB und dem FC Sevilla aber nur zum vierten Platz.

Update, 20.33 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens der Israeli Orel Grinfeld, als Assistenten fungieren Roy Hassan und Idan Yarkoni. Vierter Offizieller ist Gal Leibovitz, als VAR sind Roy Reinshreiber und Ziv Adler im Einsatz.

Update, 20.25 Uhr: Die aktuelle Form spricht derweil für die Münchner, die seit der Supercup-Pleite gegen RB Leipzig ohne Niederlage sind. In den vergangenen fünf Partien gelangen drei Siege bei zwei Remis. Die Gastgeber feierten in demselben Zeitraum zwei Erfolge (zwei Unentschieden, eine Niederlage).

Update, 20.16 Uhr: Zwei Aufeinandertreffen gab es bereits. In der Saison 1991/92 standen sich der FCB und Kopenhagen in der zweiten Runde des UEFA-Cups gegenüber, die Dänen setzten sich nach Hin- und Rückspiel mit 6:3 durch.

Bayern-Aufstellung da: Mazraoui startet, Goretzka auf der Bank

Update, 20.02 Uhr: Die Aufstellung ist da! Etwas überraschend bietet Tuchel Mazraoui als Rechtsverteidiger auf. Laimer rückt in die Zentrale vor, dafür nimmt Goretzka zunächst auf der Bank Platz. Dort finden sich auch Routinier Müller und Guerreiro wieder.

Das Personal lässt auf ein 4-2-3-1-System schließen. Im Tor steht erwartungsgemäß Ulreich, die Viererkette bilden der bereits erwähnte Mazraoui, Upamecano, Kim und Davies. Auf der Doppelsechs agieren Kimmich und Laimer, auf der Zehn startet Musiala. Flankiert wird der Youngster von Sané und Coman, im Sturmzentrum beginnt Kane.

Darf gegen den FC Kopenhagen von Beginn an ran: Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui. © Robin Rudel/imago

Erstmeldung vom 3. Oktober, 19.24 Uhr: Kopenhagen – In der Bundesliga reichte es für den FC Bayern am vergangenen Wochenende nur zu einem 2:2 im Topspiel gegen RB Leipzig, in der Champions League soll nun der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel folgen. Gegner ist ab 21 Uhr der FC Kopenhagen.

Verletzungssorgen beim FC Bayern: Ohne Gnabry und de Ligt gegen Kopenhagen

Verzichten muss Trainer Thomas Tuchel beim Duell mit dem dänischen Vertreter nach wie vor auf Keeper Manuel Neuer. Zudem fehlen auch Stürmer Serge Gnabry, der sich im DFB-Pokalspiel gegen Münster einen Unterarmbruch zuzog, und Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Knieprobleme).

Gegen die Hauptstädter geht der FCB, der am 1. Spieltag mit 4:3 gegen Manchester United gewann, als Favorit ins Rennen. Nichtsdestotrotz warnte Tuchel vor den Stärken des kommenden Gegners, der in der Liga zuletzt eine 0:2-Pleite gegen den FC Midtjylland schlucken musste.

Sorgen Leroy Sané (li.) und Harry Kane (re.) gegen den FC Kopenhagen für den nächsten Bayern-Sieg? © Axel Heimken/dpa

Champions League: Bayern-Coach Tuchel warnt vor Kopenhagens Stärken

„Es ist viel Geschwindigkeit, mit vielen wendigen und schnellen Spielern in der vorderen Reihe. Im Mittelfeld haben sie körperlich robuste Spieler und die Viererkette mit spielstarken Außenverteidiger und einen Torhüter mit extrem weiten Abwürfen. Kopenhagen definiert sich als Mannschaft und will über sich hinauswachsen“, so der Coach auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Eine wichtige Rolle könnte im Parken auch Angreifer Leroy Sané zukommen. Der deutsche Nationalspieler befindet sich aktuell in bestechender Form, harmoniert prächtig mit Sommerneuzugang Harry Kane und traf in der laufenden Spielzeit bereits sechs Mal. (masc)