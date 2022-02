Rummenigge, Hoeneß und Breitner trafen kürzlich Franz Beckenbauer - und erfüllen sich langersehnten Wunsch

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Beim FC Bayern gab es in der vergangenen Woche im Zuge des Champions-League-Spiels in Salzburg ein Treffen der besonderen Art. Damit wurde Karl-Heinz Rummenigge ein großer Wunsch erfüllt.

München/Salzburg - Legenden-Treffen in Österreich! Die tz weiß: Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Paul Breitner trafen sich vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Salzburg (1:1) mit Franz Beckenbauer in einem Restaurant in der Mozartstadt. Ein Wiedersehen, das Freude machte.

„Es war sehr nett, wir waren eine schöne Runde. Ich denke, Franz hat sich sehr gefreut. Er hat diesen bayerischen Schmäh auch in Salzburg glücklicherweise behalten“, sagt Rummenigge im Gespräch mit der tz. „Er war unser Chef beim FC Bayern in jeder Hinsicht – erst als Kapitän auf dem Platz, später als Trainer und auch als Präsident. Alles, was man sein konnte. Deswegen muss der Klub ihm immer dankbar sein. Wir haben über alte Zeiten gesprochen und Spaß gehabt.“

Hoeneß und Breitner waren zu ihrer aktiven Zeit eng befreundet, später kam es zum Zerwürfnis. Auf der Trauerfeier für den im vergangenen August verstorbenen Gerd Müller versöhnten sich die beiden. Auch dank Friedensstifter Rummenigge. Der Ex-Vorstandsboss des FC Bayern initiierte das Treffen bei Franz Beckenbauer, sprach von seinem Wunsch, den Kaiser in seiner Wahlheimat Salzburg zu besuchen, erstmals öffentlich im Oktober 2021 bei einer Preisverleihung in Berlin.

Rummenigge damals: „Den würde es auch freuen, wenn alle drei wieder bei ihm vor der Tür stehen und Kaffee trinken, Mittag essen oder was auch immer.“ Nun kam es zum langersehnten Wiedersehen der Fußball-Legenden. (pk, bok)