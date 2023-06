„Declan Rice geht nicht zu Bayern München“: England-Experte schließt Wechsel gänzlich aus

Von: Christoph Wutz

Thomas Tuchel möchte Declan Rice nach München locken. Ein englischer Fachmann ist aber überzeugt, dass der West-Ham-Star in der Premier League bleibt.

München – Der FC Bayern München sucht nach einem zweikampfstarken Sechser. Als Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel gilt dabei Declan Rice von West Ham United. Kürzlich trafen sich Tuchel und Ex-Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic sogar mit dem englischen Nationalspieler, ein Transfer schien realistisch. Doch der englische Fußball-Experte Simon Jordan kann sich nicht vorstellen, dass Rice nach München wechselt – und führt auch Tuchel als Grund dafür an.

Declan Rice Geboren: 14. Januar 1999 (Alter: 24 Jahre), Kingston upon Thames, Vereinigtes Königreich Aktuelles Team: West Ham United Position: Defensives Mittelfeld Länderspiele: 41 (3 Tore)

Premier-League-Fachmann Jordan: „Declan Rice geht nicht zu Bayern München“

Jordan war von 2000 bis 2010 Besitzer des heutigen Premier-League-Klubs Crystal Palace und kennt sich daher gut mit dem englischen Fußball aus. Im Format talkSPORT äußerte sich der 55-Jährige auch zur Personalie Declan Rice, der West Ham im Sommer wohl verlassen wird. Voller Überzeugung schloss Jordan einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers zum deutschen Rekordmeister aus: „Declan Rice geht nicht zu Bayern München“, sagte Jordan. Rice habe „keinen Grund, zu Bayern zu wechseln“.

Bayern sei zwar ein „fantastischer“ Verein, sagte der Geschäftsmann bei talkSPORT. Allerdings sehe er die Zukunft des 41-maligen englischen Nationalspielers bei „einem der großen Klubs in England“. Es sei schließlich für Rice „nicht derselbe Reiz, zu Bayern München zu gehen, wie es sein wird, für einen englischen Premier-League-Klub zu spielen und mit einem englischen Verein die Premier League zu gewinnen“, so Jordan weiter.

Könnte womöglich doch innerhalb der Premier League wechseln: Bayern-Transferziel Declan Rice. © Imago / PPAUK

Er wäre „fassungslos“ bei einem Transfer zum FC Bayern: England-Experte Jordan sieht Rice in Premier League

Das Interesse der Bayern fasst Jordan positiv auf – aber aus einem etwas unerwarteten Grund. Demnach sei das Werben des Rekordmeisters um den 24-Jährigen „ein großartiges Druckmittel für andere Vereine in England, damit sie sich zusammenreißen, um den Preis zu zahlen, den West Ham vielleicht verlangt.“ Die Londoner rufen als Ablösesumme für Tuchels Wunschlösung Rice wohl rund 100 Millionen Euro auf.

Jordan denkt nicht, dass Rice den amtierenden deutschen Meister als ernsthafte Wechsel-Option sieht. „Ich wäre absolut fassungslos, wenn ein etablierter englischer Spieler, der als einer der besten Spieler auf seiner Position gilt, nicht mehr in der Premier League spielen würde“, sagte der 55-Jährige in der Talkshow. Er könne sich nicht vorstellen, dass der begehrte Mittelfeldmann statt in seiner Heimat „in Deutschland, in einer Liga, die vor allem von einem Verein dominiert wird“, spielen wolle.

Im Video: Die Aussagen von Premier-League-Kenner Jordan über Bayerns Transferziel Rice

„Thomas Tuchel ist nicht überzeugend“: England-Fachmann Jordan schließt Rice-Wechsel zu Bayern aus

Dass der Bayern-Trainer den Poker um Rice zugunsten der Münchner entscheiden könnte, denkt Jordan nicht. „Thomas Tuchel ist nicht überzeugend. Er konnte Todd Boehly (Besitzer von Chelsea, d. Red.) nicht überreden, ihn zu behalten, er konnte Romelu Lukaku (ehemaliger Chelsea-Spieler, d. Red.) nicht überreden, für ihn zu spielen“, schoss der Geschäftsmann gegen den heutigen FCB-Coach. Dieser war von Januar 2021 bis September 2022 Trainer des FC Chelsea in der Premier League gewesen.

Ein Wechsel des englischen Nationalspielers in die bayerische Landeshauptstadt scheint aber nach wie vor nicht ausgeschlossen. Kürzlich schürte Rice selbst die Hoffnungen der Bayern-Fans auf einen Wechsel. (wuc)