Fotos gehen viral: Guardiola tröstet enttäuschten Sané in den Katakomben

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem bitteren Aus im Champions-League-Viertelfinale kommt es in den Katakomben der Allianz Arena zu einem besonderen Moment zwischen Guardiola und Sané.

München - Das Wunder von München ist ausgeblieben, der FC Bayern schied im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City aus. Die Mannschaft war mit der Bürde eines 0:3-Rückstands in das Rückspiel gegangen, konnte diesen dann auch mithilfe der eigenen Fans in der Allianz Arena gegen das starke Team von Pep Guardiola nicht mehr aufholen. Entsprechend enttäuscht war die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel.

Name: Leroy Sané Alter: 27 Jahre (11. Januar 1996) Position: Rechtsaußen Marktwert: 70 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Sané findet nach dem Aus in der Champions League lobende Worte für FC Bayern

Sadio Mané war nach dem Hinspiel schon negativ aufgefallen und hatte Leroy Sané in der Kabine einen Schlag verpasst, auch im Rückspiel gab es wieder Ärger. Der Stürmer verließ direkt nach Abpfiff schmollend den Innenraum des Stadions und verzog sich in die Katakomben – während der Rest der Mannschaft mit den Fans feierte.

Sané, Manés Kontrahent aus dem Hinspiel, ging den Gang durch die Arena mit und fand anschließend lobende Worte für den Auftritt des FC Bayern: „Es war ein gutes Spiel von uns, ein richtig starkes Spiel. Es ist hart, weil wir das erste Spiel mit 0:3 verloren haben. Ich hätte treffen müssen. Wenn ich getroffen hätte, würde ich gerne wissen, was passiert wäre“, sagte er gegenüber dem britischen TV-Netzwerk BT Sport.

Der FC Bayern München scheidet aus der Champions League aus. Die Spieler sind nach dem Spiel entsprechend niedergeschlagen. © Sascha Walther/imago

Pep Guardiola tröstet Leroy Sané nach Champions-League-Aus des FC Bayern

Kein Gefühlsausbruch, Sané versuchte seine Enttäuschung über das Aus in der Champions League unter Kontrolle zu halten. Doch dann kam Pep. Kurz nach dem Spiel gingen zwei Bilder in den sozialen Medien viral, die den Trainer von ManCity und Sané in den Katakomben der Allianz Arena zeigen.

Auf dem ersten Bild hält Guardiola Sané im Nacken fest und scheint auf seine Lippe zu schauen, die nach Manés Schlag Spuren aufwies. Auf dem zweiten Bild tröstet Guardiola den überaus enttäuschten Sané, berichtet unter anderem die britische Tageszeitung Daily Mail. Vor seinem Wechsel zum FC Bayern 2020 trainierte der DFB-Star unter Guardiola, die beiden haben offensichtlich immer noch ein gutes Verhältnis zueinander.

Sané im Viertelfinale der Champions League glücklos

Sané stand am Mittwochabend beim FC Bayern in der Startelf, Mané saß im Champions-League-Viertelfinale zunächst auf der Bank. In der 64. Minute wechselte Tuchel Mané dann für den glücklosen Sané (tz-Note 4) ein, der Stürmer konnte das Ausscheiden aber auch nicht mehr verhindern. (msb)