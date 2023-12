Ein Geniestreich reicht: FC Bayern schmeißt Manchester United aus der Champions League

Von: Patrick Mayer

Drucken Teilen

Der FC Bayern beschließt die Champions League 2023 mit einem Sieg bei Manchester United. Die Engländer sind damit in Europa raus. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Manchester United – FC Bayern 0:1 (0:0)

Kingsley Coman als Matchwinner: Engländer scheiden aus der Champions League aus.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Manchester United wird nach dem Jahreswechsel nicht mehr in Europa vertreten sein. Der FC Bayern (16 Punkte) hat am Dienstagabend 1:0 (0:0) beim englischen Rekordmeister gewonnen und damit das Aus der „Red Devils“ in der Champions League besiegelt. Ein Tor von Kingsley Coman (71. Minute) genügte in Old Trafford für den Sieg gegen einen stellenweise erschreckend schwachen Gegner. ManUnited (4 Punkte) belegte somit nur den vierten Platz in Gruppe A, der FC Kopenhagen (8 Punkte) sicherte sich durch ein 1:0 (0:0) gegen Galatasaray Istanbul (5 Punkte) überraschend den Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse. Die Türken werden Anfang 2024 dagegen in der Europa League dabei sein. Das Achtelfinale der Champions League wird am Montag, 18. Dezember, ab 12 Uhr (hier im Live-Ticker) im Schweizer Nyon ausgelost.

Kingsley Coman als Matchwinner: Engländer scheiden aus der Champions League aus

Manchester United – FC Bayern 0:1 (0:0)

Manchester – Rund um den FC Bayern ist nach der blamablen 1:5-Niederlage der Münchner bei Eintracht Frankfurt eine leichte Nervosität zu vernehmen. In der Vorweihnachtszeit droht dem deutschen Rekordmeister im Endspurt 2023 eine Ergebniskrise. Denn: Das Schlussprogramm hat es in sich.

Champions-League-Showdown: Wen bringt Thomas Tuchel in England?

Nicht nur, dass die Abwehr der Bayern in Hessen nicht abwehrbereit war. Diesmal blieb sogar Torjäger Harry Kane blass. Und zu allem Übel zog sich Angreifer Serge Gnabry eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich zu. Womit sich die Frage anschließt, wen FCB-Coach Thomas Tuchel an diesem Dienstagabend in England bringt. Und wen nicht.

Ab 21 Uhr sind die Münchner zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase bei Manchester United zu Gast, bevor sie am Sonntag (19.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) im Topspiel der Bundesliga auf den spielstarken VfB Stuttgart treffen. Für die Briten von ManUnited geht es heute im Showdown um den Einzug ins Achtelfinale, während die Bayern als Gruppensieger bereits für die K.o.-Phase qualifiziert sind. Weswegen Tuchel in der FCB-Aufstellung rotiert und mehrere Stars schont? Oder bringt der 50-jährige Trainer seine mutmaßlich beste Elf?

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel. © IMAGO / osnapix

„Mein Vertrauen ist groß, dass jetzt eine Reaktion folgt“, sagte Tuchel am Montagabend (11. Dezember) bei der Pressekonferenz im legendären Stadion Old Trafford. „Wenn man ein Bayern-Trikot trägt, verhält man sich wie ein Champion, denn man ist ein Champion. Wir haben unsere Ansprüche, wir haben eine tolle Bilanz. Aber United wird versuchen, alles zu geben. Manchmal bringt weniger Druck auch weniger Stress“, meinte der bayerische Schwabe weiter.

Manchester United gegen den FC Bayern live: Thomas Tuchel deutet beste Formation an

Seine Worte sind wohl als Hinweis zu deuten, dass der einstige Coach von Borussia Dortmund, des FC Chelsea und von Paris Saint-Germain den deutschen Serienmeister mit der stärksten Formation aufbieten wird. Zumal der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung drohen könnte, sollte sich München in Manchester nicht behaupten.

Verfolgen Sie das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Bayern heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)