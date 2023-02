„Tristes PSG wird von Bayern bestraft“: Internationale Pressestimmen zur Champions League

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München hat sich zu einem 1:0-Sieg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gezittert. Die internationalen Pressestimmen zum Erfolg bei Paris Saint-Germain.

Paris - Was war das für ein Thriller in der Schlussphase! Der FC Bayern München siegt dank Yann Sommer, Benjamin Pavard und ganz viel Glück in Paris. Das 1:0 im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals war aufgrund der Dominanz in der ersten Stunde dennoch verdient. Schütze des goldenen Tores war einmal mehr ein alter Bekannter: Kingsley Coman.

FC Bayern München gewinnt Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen PSG

Ausgerechnet Coman! Geboren in Paris, ausgebildet bei PSG, geflüchtet nach Turin, gereift beim FC Bayern - schon im CL-Finale 2020 brach er seiner alten Liebe das Herz, indem er zum entscheidenden 1:0 einköpfte. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, traf er am Valentinstag mit seiner neuen Liebe auf die Ex - und hob nach seinem Treffer entschuldigend die Hände (53.). Später musste einer der besten Münchner (tz-Note 1) angeschlagen ausgewechselt werden.

Dem 1:0 war eine tolle Vorarbeit von Alphonso Davies vorausgegangen, letztlich ließ PSG-Schlussmann Gianluigi Donnarumma das Leder durch die Finger flutschen - ein klarer Torwartfehler, den er nur wenige Minuten später beinahe vergessen ließ, als er in Weltklasse-Manier gegen Eric Maxim Choupo-Moting parierte und die Kugel ans Aluminium lenkte.

Matchwinner in seiner Geburtsstadt: Kingsley Coman nach seinem „Pardon“-Tor. © Ulrich Hufnagel / Imago

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Paris

Nach 57 Minuten kam dann Kylian Mbappé ins Spiel, was gleichzeitig das Ende der Bayern-Dominanz bedeutete. Der flinke Franzose erzielte zwei Tore, beide Male wurde aber korrekterweise auf Abseits entschieden.

Dank der Schlussphase war ein zuvor dröges Spiel letztlich doch noch ein echtes Champions-League-Highlight. Was sagt die internationale Presse? Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Paris Saint-Germain - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - Frankreich

L’Équipe: „Paris erwacht im Hinspiel zu spät. Damit befinden sich die Hauptstädter vor dem Rückspiel am 8. März in München in einer schwierigen Ausgangslage. Sie müssen sich vom Sieg im Champions-League-Viertelfinale 2021 inspirieren lassen.“

Le Parisien: „Trotz der Rückkehr von Kylian Mbappé wachte PSG nur langsam auf und kassierte am Dienstag eine Pleite im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Der Hauptstadtklub hat seine Chancen auf die Qualifikation für das Viertelfinale ernsthaft gefährdet. In München gilt es, in drei Wochen ein Kunststück zu vollbringen.“

Paris Saint-Germain - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - England

Sun: „Messi und Co. vor Champions-League-K.o. - VAR nimmt Mbappés Tor zurück“

Mirror: „No Kylian, no Party. Tristes PSG wird von Bayern bestraft. Neymar und Messi straucheln.“

Sky Sports: „Kingsley Coman ist zurückgekehrt, um Paris Saint-Germain erneut heimzusuchen.“

Paris Saint-Germain - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - Italien

Gazzetta dello Sport: „Donnarumma patzt, Coman bestraft PSG. Ein starker FC Bayern hat das Viertelfinale im Visier.“

Tuttosport: „Coman bestraft PSG, das Achtelfinal-Hinspiel geht an die Bayern.“

Paris Saint-Germain - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - Spanien

Marca: „Wieder Champions-League-Alarm in Paris“

AS: „Genau wie im Finale 2020 versetzt der Ex-PSG-Jugendspieler Coman seinem früheren Team einen Stich. Mbappé, der zunächst auf der Bank saß, kurbelte das Pariser Spiel an.“

Weitere Stimmen folgen. (akl)