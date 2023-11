Tuchel erklärt, warum Thomas Müller nicht spielen darf

Von: Marius Epp

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch den FC Kopenhagen in der Champions League. Thomas Tuchel sah sich wieder einmal mit dem Thema Thomas Müller konfrontiert.

Die Bayern-PK im Ticker zum Nachlesen.

13.40 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.36 Uhr: Tuchel über Bankdrücker Serge Gnabry: „Serge ist verlässlich und hat uns am Ende der letzten Saison mit seinen Toren und Aktionen getragen. Er hat eine sehr starke Vorbereitung gespielt. Dann hat er sich leider früh in der Saison verletzt. Er hat viel Kredit bei mir und im Trainerteam. Die Leichtigkeit, mit der Schiene zu spielen, hat erstmal gefehlt. Auf seiner stärksten Position haben sich jetzt andere Spieler festgespielt. Jetzt gilt es dranzubleiben und Biss zu zeigen. Er ist ein sensationeller Typ.“

13.35 Uhr: Tuchel bezeichnet die Siegesserie des FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League als „Wahnsinn“. Es zeige „die Stärke des Klubs“.

13.32 Uhr: „Keine Chance“, sagt Tuchel über die Einsatzchancen von Jamal Musiala gegen Kopenhagen. Auch de Ligt wird wie erwartet weiterhin fehlen.

13.30 Uhr: Die Müller-Frage, sie war zu erwarten. Nun ist sie gekommen: „Er weiß, dass er die Chance hat. Thomas ist eine spielende Legende, ich verstehe die Aufregung. Es ist so, dass die, die mehr spielen, sehr gut spielen vorne. Es gilt auch, die Leistung von Choupo zu würdigen. Die Situation jede Woche unters Brennglas zu legen, hilft Thomas auch nicht. Natürlich ist er nicht zufrieden. Thomas wird immer ein besonderer Spieler bleiben“, begründet Tuchel seine Entscheidung, ihn zuletzt nicht zu bringen. „Normalerweise wird er morgen von Beginn an spielen“, kündigt er an.

13.29 Uhr: Wie sieht der Bayern-Coach die Entwicklung der Mannschaft? „Der Sieg in Dortmund war ein Schlüsselereignis. Das hat uns sehr viel Sicherheit und Vertrauen gegeben. Die Rückkehr von Manu war auch ein Schlüssel für uns. Es haben sich Automatismen und Abläufe eingespielt, weil einige Spieler sehr viele Minuten gespielt haben. Das sieht man unserem Spiel an. Unser Verhalten gegen den Ball ist im Moment kompakt und fleißig. Da müssen wir dranbleiben. Es geht immer besser, wir sind auf einem sehr guten, hohen Niveau.“

13.25 Uhr: Tuchel über den FC Kopenhagen: „Es war extrem schwer, dort zu gewinnen. Sie haben eine starke Gruppenphase gespielt. Das Spiel war eng und das erwarten wir morgen wieder.“

13.24 Uhr: Der WM-Finaleinzug der deutschen U17 ist auch bei der Bayern-PK Thema. „Wir drücken ihnen die Daumen, es sind auch Jungs von unserem Campus dabei. Wir hoffen, dass sie den letzten Schritt jetzt machen“, so Tuchel.

13.23 Uhr: Tuchel lässt sich beim Thema Rotation noch nicht in die Karten schauen: „Ist möglich. Es ist trotzdem Champions League. Wir haben einen Lauf, den wollen wir nicht künstlich unterbrechen. Wir diskutieren das. Wir sind Gruppenerster, wollen aber nicht das Signal geben, dass uns das Spiel nicht wichtig ist.“

13.22 Uhr: Tuchel lobt Konrad Laimer: „Man sieht es an den Spielminuten, wie wichtig er für uns ist. Er hat immer Lust, zu trainieren und zu spielen. Er stellt seine eigene Wunschposition hinten an. Er wird immer alles für die Mannschaft geben. Das war uns auch klar, als wir ihn verpflichtet haben. Er hat viele Tore vorbereitet, gute Spiele gemacht als Rechtsverteidiger.“

13.21 Uhr: Thomas Tuchel ist da.

13.15 Uhr: Damit hat Konrad Laimer für heute Feierabend. Gleich kommt Thomas Tuchel.

13.14 Uhr: Laimer zur CL-Gruppe: „Es ist keine leichte Gruppe. In Kopenhagen und Istanbul ist es nicht leicht, zu spielen. Alle spielen guten Fußball, ich traue allen drei Mannschaften alles zu. Wir wollen die letzten beiden Spiele gewinnen.“

13.13 Uhr: Der Österreicher spricht über Thomas Müller, der momentan nicht viel spielt: „Ich freue mich, dass ich mit so einem Fußballer in der Kabine sitzen und auf dem Platz stehen darf. Dass man angefressen ist, wenn man nicht spielt, ist bei uns allen so. Er hat immer noch das höchstmögliche Niveau, das sieht man jeden Tag im Training.“

13.12 Uhr: Laimer über die aktuelle Bayern-Form: „Es ist immer Luft nach oben, wir machen aber auch schon einiges richtig. Sonst hätten wir nicht so viele Spiele gewonnen. Für uns gibt es keine Grenze nach oben, die Saison ist noch lang.“

13.09 Uhr: „Für mich persönlich ist es immer wieder ein großes Erlebnis, hier auf dem Platz zu stehen. Wir versuchen natürlich, dass der Abend für uns schön wird und für die anderen nicht so“, sagt Laimer über die Allianz Arena.

13.07 Uhr: Laimer über seine ersten Monate beim FC Bayern: „Alle haben mich super aufgenommen. Man kannte sich natürlich auch schon ein bisschen. Man kann selber viel lernen. Alle haben einen richtigen Ehrgeiz. Der Unterschied beim FC Bayern ist, dass es ums ganz Große geht. Das merkt man in jedem Training, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Dieser Spirit wird hier gelebt und das macht Spaß.“

13.05 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt mit Konrad Laimer, der soeben Platz genommen hat.

13.03 Uhr: Noch lassen Tuchel und Laimer auf sich warten. Wann geht die PK endlich los?

Update vom 28. November, 12.55 Uhr: Gleich wird gesprochen in der Allianz Arena. Neben Trainer Thomas Tuchel wird auch Konrad Laimer vor Ort sein.

Erstmeldung vom 28. November:

München – Nur vier Spiele benötigte der FC Bayern, um sich den Gruppensieg in der Champions League zu sichern. Das Heimspiel gegen den FC Kopenhagen (Mittwoch, 21 Uhr) ist somit sportlich erst einmal zweitrangig – und das dürfte Thomas Tuchel nicht gerade ungelegen kommen.

Am vergangenen Donnerstag schlug er vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln Alarm und prangerte die zu hohe Belastung seiner Spieler an. Die Möglichkeit zur Rotation ist nun gegeben. Ein paar Wechsel in der Startformation wird der Coach recht sicher vornehmen, möglicherweise gibt er in der Pressekonferenz am Dienstag Einblicke in seine Planungen. Neben Tuchel wird sich Konrad Laimer den Fragen der Journalisten stellen.

Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz des FC Bayern. © IMAGO/Wunderl

Erfreuliche Nachrichten für Tuchel gab es zuletzt vom Trainingsplatz: Innenverteidiger Matthijs de Ligt absolvierte zum ersten Mal wieder ein Lauftraining. De Ligt hatte sich beim Münchner Pokal-Aus gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken Anfang des Monats einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen. Seitdem fällt er aus.

Auch am Mittwoch wird er fehlen – die Innenverteidigung stellt sich also wieder von allein auf. Minjae Kim und Dayot Upamecano müssen ran. Eine Verschnaufpause würde den Vielspielern aber guttun. Womöglich müssen wieder Noussair Mazraoui oder Leon Goretzka hinten aushelfen. (epp)