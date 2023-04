Müller vor City-Duell: Viele Ticket-Anfragen und eine Warnung vor Wunderstürmer Haaland

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bayern-Star Thomas Müller denkt bereits jetzt an das Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City und Angreifer Erling Haaland.

München - Ins Hause Müller flattern derzeit mehr Ticketanfragen als gewöhnlich. Der Grund: Das anstehende Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen Manchester City. „Ein besonderer Aspekt solcher Matches für uns als Spieler sind die vielen Begehrlichkeiten, die solche im gesamten Umfeld wecken. AwK: Alle wollen Karten“, schreibt Thomas Müller in seinem neuen Newsletter und erklärt: „Solche Spiele sind für mich einfach ein Genuss!“

Thomas Müller Geboren: 13. Septmber 1989 in Weilheim Pflichtspiele für den FC Bayern: 655 (234 Tore, 255 Vorlagen) Beim FC Bayern seit: Juli 2000 Länderspiele: 121 (44 Tore)

Thomas Müller: Manchester City „das wahrscheinlich schwierigste Los“ in der Königsklasse

Bleibt zu hoffen, dass den Münchnern nach den beiden Duellen gegen die „Skyblues“ nächste Woche Dienstag und eine Woche später am Mittwoch nicht der Appetit vergangen ist. „Statistisch gesehen ist die Paarung gegen Manchester City aus meiner Sicht das wahrscheinlich schwerste Los. Wenn wir zehn Spiele gegeneinander machen würden, kommt da voraussichtlich eine sehr ausgeglichene Quote raus. Das ist eigentlich nicht nach unserem Geschmack beim FC Bayern“, gesteht Müller. Die Münchner hätten stets gerne das Gefühl, absolut favorisiert zu sein. Andererseits freut sich der Bayer auf die Challenge.

Vor Champions-League-Duell: Thomas Müller denkt an seinen Ex-Trainer Guardiola

Wenn Müller an Manchester City denkt, denkt er freilich an seinen Ex-Trainer Pep Guardiola und die daraus resultierende Positionsdisziplin und das mannschaftstaktische Verhalten: „Eine solch starke Prägung eines Trainers in der Ausrichtung einer Mannschaft sieht man nicht so oft.“

Der Offensivspieler weiß, dass man gegen Pep-Mannschaften stets viel ohne Ball unterwegs sein werde: „Mehr als dir lieb ist. Von ihm gecoachte Teams sind nicht mit jedem Angriff torgefährlich. Aber sie bewegen immer den Gegner. Das kostet Kraft.“

Thomas Müller warnt vor City-Angreifer Haaland: „Absolute Waffe“

Seit dieser Saison hat Guardiola mit Stürmer Erling Haaland ein weiteres Ass im Ärmel. Seine beeindruckende Bilanz in seinem ersten Jahr auf der Insel: In der Premier League erzielte er in 26 Spielen stolze 28 Treffer. In der Königsklasse ist seine Quote von zehn Treffern in sechs Partien sogar noch besser. „Eine Pep-Mannschaft mit Haaland ist für mich immer noch eine Pep-Mannschaft. Aber mit Erling haben sie eine absolute Waffe, er ist ein exzellenter Stürmer“, warnt Müller.

Dass es die Citizens auch ohne Haaland können, haben sie am Wochenende eindrucksvoll im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool bewiesen – und die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp mit 4:1 aus dem Stadion geschossen. Der Norweger verfolgte die Partie wegen einer Leistenverletzung von der Tribüne aus.

Guardiola wollte kein unnötiges Risiko eingehen, damit er in der entscheidenden Phase gegen Bayern fit ist. „Erling erholt sich. Wir werden sehen, wie er sich fühlt“, sagte Pep bereits vor der Partie gegen Liverpool.

Thomas Müller warnt mit Blick auf das Champions-Leaggue-Viertelfinale vor der „Waffe" Erling Haaland.

Müller scherzt vor FC Bayern gegen Manchester City: „Sollte bei meiner Nase kein Problem sein“

Im Hintergrund setzt die medizinische Abteilung von City alle Hebel in Bewegung, damit die Tormaschine nächste Woche auflaufen kann. Ob mit Haaland oder ohne, „am Ende werden wir alles tun, um nach zwei Spielen die Nase vorne zu haben“, sagt Müller und kündigt mit Selbstironie an: „Das sollte bei meiner Nase doch kein Problem sein.“

Einen großen Vorteil sieht er darin, dass das Rückspiel in der Allianz Arena stattfindet: „Beim Paris-Spiel haben wir viel Energie von den Fans bekommen. Das ist Gold wert.“ Und wenn alles optimal läuft, halten die Bayern am Ende den silbernen Henkelpott in die Höhe. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)