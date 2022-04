FC Bayern plant Neuerung ab Sommer - Änderung gilt für alle drei Trikots

Der FC Bayern bringt zur kommenden Saison wieder neue Trikots auf den Markt. Diese werden allesamt ein neues Merkmal aufweisen.

München - In sportlicher Hinsicht ist der FC Bayern München in Deutschland die klare Nummer eins, auch international ist der deutsche Serienmeister eine große Nummer. Die Trikots der „Roten“ sind überall auf der Welt ein echter Verkaufsschlager, was auch an den schlichten bis ausgefallenen Designs des Herstellers Adidas liegt. Wie ein Leak nun aufdeckt, wird es ab Sommer eine Neuerung auf den Trikots geben.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Farben: Rot-Weiß Meistertitel:

FC Bayern: Nächste Trikot-Neuerung bekannt - Ausrüster- und Sponsoren-Logo werden angepasst

Regelmäßig berichtet das Portal Footyheadlines über die neuesten Bewegungen auf dem Trikot-Markt. Auf der Website werden des Öfteren auch neue Entwürfe für neue Trikots geleakt, die wenige Monate später nahezu identisch auf dem Markt erscheinen. Erst vor wenigen Wochen berichtete das Portal, dass sich das Logo des Ausrüsters Adidas im Jahr der Weltmeisterschaft ändern soll. So wird der Herzogenauracher Sportartikelhersteller wohl auf seinen Schriftzug im Firmenzeichen verzichten - auch auf seinen künftigen Trikots.

Kurz darauf gab es den ersten Leak, wonach sich auch das Logo des Hauptsponsors verändern soll. Das Markenzeichen der Telekom, das seit rund zwanzig Jahren die Brust des FC Bayern ziert, wird zur kommenden Saison wohl abgeändert und zentriert auf der Mitte des Jerseys platziert. Zudem könnte es künftig schwarz umrandet werden.

FC Bayern: Nächste Änderung auf Trikot der Münchner - alle drei Jerseys

Nun wurde eine weitere Veränderung bekannt gemacht. Wie Footyheadlines schreibt, werden die Bayern ab diesem Sommer auf allen Trikots ihre fünf Meister-Sterne tragen. Im aktuellen Trikotsatz sind die Sterne lediglich über dem Wappen auf dem Heimtrikot zu sehen, auf dem schwarzen Auswärtsjersey sowie auf dem weißen Champions-League-Trikot ist das Bayern-Logo schlicht gehalten.

Seit dem Gewinn der 30. Meisterschaft ist der Rekordtitelträger dazu berechtigt, fünf Sterne über seinem Vereinswappen zu tagen. In der kommenden Spielzeit werden diese auf allen drei Trikots zu sehen sein. Geplant sind demnach eine schwarze sowie eine weiß-goldene Spielbekleidung, zu letzterer Farbwahl gab es bereits vor einigen Monaten einen entsprechenden Leak.

FC Bayern: Präsentation des Heimtrikots verzögerte sich wegen Meister-Sternen

Doch wieso trugen die Bayern nicht bereits in dieser Saison die fünf Sterne auf all ihren Trikots? Dem Bericht zufolge wusste der Ausrüster Adidas zum Zeitpunkt der Produkteinführung der neuen Trikots noch nicht, ob sich die Münchner auch sicher ihren Meistertitel holen würden. Aufgrund der wenigen Vorlaufzeit wurde also nicht die gesamte Bayern-Ausrüstung mit den fünf Sternen produziert. Mit Ausnahme des Heimtrikots, dessen Präsentation sogar auf Juli 2021 verschoben wurde, wurden also keine Trikots mit dem entsprechenden Merkmal hergestellt. Die Fans können sich also auf eine Neuerung freuen. (tz)