„Das war lebensgefährlich“: Markus Babbel attackiert Manuel Neuer wegen Skitour-Ausflug

Von: Florian Schimak

Teilen

Yann Sommer ist der neue Torhüter des FC Bayern. Manuel Neuer fällt verletzt aus. Markus Babbel kritisiert den Skitour-Ausflug des Kapitäns scharf.

München – Wenn am Freitagabend der FC Bayern bei RB Leipzig ins Fußballjahr startet, wird nicht wie sonst üblich Manuel Neuer im Kasten stehen. Aller Voraussicht nach wird Yann Sommer zwischen den Pfosten des Rekordmeisters stehen. Vorausgesetzt, Trainer Julian Nagelsmann bringt den Neuzugang direkt.

Name: Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (36 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torwart Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Yann Sommer beim FC Bayern: Rekordmeister muss viel Geld hinlegen

Die Münchner haben den 34-jährigen Sommer am Donnerstag nach zähen Verhandlungen von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Günstig war der Transfer für einen Keeper, dessen Vertrag im kommende Juni ausgelaufen wäre, nicht. Die Bayern-Bosse mussten acht Millionen plus Boni auf den Tisch legen, um den Schweizer von der Borussia loszueisen.

Dies war nötig, weil Kapitän Neuer mit seinem Schien- und Wadenbeinbruch mindestens bis zur kommenden Saison ausfallen wird. Nur mit Sven Ulreich in die Rückrunde zu gehen, war für die sportliche Führung an der Säbener Straße keine Option. Viel zu groß sind die Ambitionen in dieser Saison.

Markus Babbel kann das Verhalten von Manuel Neuer (M.) nicht nachvollziehen. © IMAGO / Ulrich Wagner/MIS

FC Bayern: Markus Babbel attackiert Manuel Neuer wegen Skitour-Ausflug – „Lebensgefährlich“

Dass Hasan Salihamidzic im Winter daher nun noch einmal so viel Geld in die Hand nehmen musste, ist also der schweren Neuer-Verletzung geschuldet. Markus Babbel, einst selbst beim FC Bayern unter Vertrag, kritisiert das Verhalten des Bayern-Kapitäns daher heftig.

„Neuer hat den Bayern natürlich mit seiner Verletzung unnötigerweise ein dickes Ei ins Nest gelegt“, sagte Babbel 888sport.de: „Das war schon sehr fahrlässig.“ Der Ex-Bundesliga-Trainer kann nicht nachvollziehen, dass Neuer Anfang Dezember in die Berge ging. „Ich bin Bayer und kann sagen, dass kein Bayer bei zehn Zentimeter Schnee eine Skitour macht – das ist ja wirklich lebensgefährlich. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat.“

FC Bayern: Für Babbel könnte der Sommer-Transfer auch Vorteile für Neuer bringen

Allerdings kann Babbel dem Sommer-Transfer auch Positives abgewinnen. „Ich kann mir vorstellen, dass sie (die Bayern-Bosse, Anm.d.Red.) jetzt eben wollen, dass auch Neuer sich nochmal neu beweist und in den Konkurrenzkampf mit Sommer geht“, so der 50-Jährige weiter: „Jeder Feldspieler ist im Konkurrenzkampf – wieso sollte der Torwart das nicht auch sein? Vielleicht tut es Neuer auch gut, wenn er aus seiner Wohlfühloase gezogen wird und in den Zweikampf gehen muss. Das kann zusätzlich pushen.“

Sollte Neuer nach der Saison wieder zu alter Stärke zurückkehren, sieht Babbel dessen Stammplatz zwischen den Bayern-Pfosten keinesfalls als gesichert an. „Sommer ist Schweizer Nationalkeeper, seine Nation hat Deutschland bei weitem überholt – er muss sich auf keinen Fall verstecken, auch wenn er weiß, wer da vor ihm steht. Das ist eine sehr spannende Konstellation.“

Sommer hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Das Arbeitspapier von Neuer, der kommenden März 37 Jahre alt wird, endet 2024. (smk)