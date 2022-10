Elber, Pizarro, Mölders & Co. – Alle Infos zum Legendenspiel FC Bayern vs. TSV 1860 München

Von: Thomas Jank

Daniel Borimirov (TSV 1860 München) gegen Paulo Sergio (FC Bayern München): Dieses Duell wird es am Sonntag unter anderem geben. © Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Diesen Sonntag um 14.30 Uhr wird das Benefizspiel „München vereint“ angepfiffen. Rot gegen Blau, Bayern gegen Sechzig – mit absoluten Vereinslegenden auf beiden Seiten.

München – TSV 1860 München gegen den FC Bayern München – dieses Duell gab es zuletzt im DFB-Pokal in der Saison 2007/2008. Damals konnte der Rekordmeister die Begegnung nach Verlängerung mit 1:0 für sich entscheiden. Jetzt wird es ein weiteres Spiel zwischen den beiden Stadtrivalen geben.

FC Bayern München gegen TSV 1860 München: Wann und wo wird das Spiel ausgetragen?

Das „Legendenspiel“ wird am 23. Oktober um 14.30 Uhr im Olympiastadion angepfiffen. Gespielt werden aber nicht 90, sondern 70 Minuten – aufgeteilt in zwei Halbzeiten. Bereits ab 10.00 Uhr gibt es auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark ein Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball. Der Anlass dieser Begegnung ist das 50-jährige Jubiläum des Olympiastadions.

Das ist der Kader des FC Bayern München für das Legendenspiel

Der Kader des FC Bayern München kann sich sehen lassen: Champions-League-Sieger, Deutsche Meister und Weltmeister laufen für die Roten am Sonntagnachmittag auf. Zugesagt haben bisher:

Tor: Jörg Butt, Bernd Dreher, Harald Dax

Abwehr: Diego Contento, Martin Demichelis, Klaus Augenthaler, Hans Pflügler, Daniel van Buyten, Samuel Kuffour, Thomas Linke, Michael Tarnat, Stefan Buck

Mittelfeld: Christian Nerlinger, Markus Schupp, Michael Sternkopf, Andreas Ottl, Zvjezdan Misimovic

Sturm: Ivica Olic, Claudio Pizarro, Giovane Elber, Paulo Sérgio, Marcel Witeczek

Der Kader blickt gemeinsam auf über 4.200 Pflichtspiele für die Roten zurück, in denen die Spieler knapp 1.100 Scorerpunkte sammeln konnten. Die Ex-Profis wissen also, wie man Tore schießt - auch wenn viele ihre Karriere schon lange beendet haben. Der Älteste im Bunde ist Klaus Augenthaler - seine letzte Bundesligapartie bestritt er in der Saison 1990/1991.

Das ist der Kader des TSV 1860 München für das Legendenspiel

Bei den Löwen laufen auch absolute Vereinslegenden auf. In den blau-weißen Trikots spielen im Olympiastadion am 23.10 folgende Spieler:

Tor: Michael Hofmann, Manuel Baum

Abwehr: Marco Kurz, Torben Hoffmann, Dennis Polak, Benjamin Schwarz, Francesco de Lima Rodnei, Gerald Vanenburg,

Mittelfeld: Thomas Riedl, Horst Heldt, Miroslav Stevic, Daniel Borimirov, Michel Dinzey, Harald Cerny, Daniel Bierofka, Armin Störzenhofecker, Manfred Bender, Patrick Ghigani, Thomas Ziemer

Angriff: Bernhard Winkler, Benjamin Lauth, Marcus Pürk, Ludwig Bründl, Stefan Reisinger, Sascha Mölders

Auch diese Spieler bringen reichlich Erfahrung mit: Insgesamt haben die Spieler über 3.200-mal für die Giesinger gespielt und dabei knapp 900 Scorerpunkte erzielt. Es wird also ein interessante Begegnung werden - mit reichlich Erfahrung auf beiden Seiten.

„München vereint“ am 23. Oktober: Wer wird die beiden Teams trainieren und wer sind die Kapitäne?

Beim FC Bayern München stehen gleich drei Personen an der Seitenlinie und werden das Team betreuen. Demnach wird Ex-Leader Stefan Effenberg gemeinsam mit Raimond Aumann und Ottmar Hitzfelds langjährigem Co-Trainer Michael Henke die Mannschaft betreuen. Dadurch rückt Giovane Elber als Effe-Ersatz zum Kapitän auf. Der mittlerweile 50-jährige Brasilianer trug das rot-weiße Trikot von 1997 bis 2004 und erzielte 139 Tore für den FCB.

Bei den Löwen kann es auf dieser Position nur Einen geben: Werner „Beinhart“ Lorant! Der 73-Jährige führte die Giesinger innerhalb von zwei Jahren von der Bayernliga in die Bundesliga und bestritt 363 Partien als Coach des TSV 1860 München. Ex-Nationalspieler Benny Lauth, der in 271 Pflichtspielen das weiß-blaue Trikot trug, wird die Blauen am Sonntag als Kapitän anführen.

Legendenderby zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860: Stefan Schneider und Stephan Lehmann heizen den Fans ein

Die Zuschauer dürfen sich auf zwei bekannte Stadionsprecher freuen. Stephan Schneider vom FC Bayern wird gemeinsam mit der langjährigen Stimme der Löwen, Stefan Schneider, für gute Stimmung im weiten Rund sorgen und den Fans der beiden Mannschaften einheizen.

Stadtderby im Olympiastadion: Wo gibt es Tickets? Was kostet ein Ticket?

Karten für dieses Spiel gibt es bei muenchenticket.de. Ein Sitzplatz für einen Erwachsenen kostet 19,72 Euro (symbolisch für das Jahr, in dem das erste Spiel im Olympiastadion stattfand) und ein Ticket für Kinder ist schon für zehn Euro erhältlich.

Kinder unter sechs Jahren dürfen sogar kostenlos ins Stadion (mit Sitzplatz buchbar für 2,50 Euro). Zusätzlich beinhaltet das Ticket das Mitmachprogramm im Vorfeld und die Nutzung des MVV. Der gesamte Erlös des Legendenspiels wird gemeinnützigen Organisationen zugutekommen. Also: Die Fußballlegenden spielen für einen guten Zweck lautet die Devise am 23. Oktober im Münchener Olympiastadion. Insgesamt wurden schon über 20.000 Tickets verkauft, es sind noch welche verfügbar.

TSV 1860 München gegen FC Bayern München: Wird das Spiel live übertragen?

Das Legendenspiel läuft im Free-TV. „Sport1“ sicherte sich die Rechte für die Live-Übertragung des Spiels. Ab 14.15 Uhr dreht sich auf dem Sportsender alles um das Legendenspiel „München vereint“. Begleitet wird die Partie auf „Sport1“ von Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner. Das Team von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern berichtet im Live-Ticker aus dem Stadion. (Thomas Jank)