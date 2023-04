Upamecano enthüllt private Nachricht an Nagelsmann: „Er hat mir leidgetan“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Dayot Upamecano meldet sich nach der Entlassung von Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu Wort. Der Verteidiger erzählt von einer privaten Nachricht.

München – Dayot Upamecano spielt eine überragende Saison beim FC Bayern. Der Innenverteidiger ließ sich auch von der Entlassung seines langjährigen Trainers Julian Nagelsmann nicht aus dem Konzept bringen und gehörte im Spitzenspiel gegen Dortmund zu den entscheidenden Protagonisten. Trotzdem trauert Upamecano dem Abschied Nagelsmanns ein wenig nach, schwärmt aber gleichzeitig vom neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel.

Dayot Upamecano Geboren: 27. Oktober 1998 (Alter 24 Jahre), Évreux, Frankreich Position: Innenverteidiger Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2026 Marktwert: 60 Millionen Euro

Dayot Upamecano führt FC Bayern zum Sieg gegen Dortmund

Upamecano leitete den 4:2-Sieg seiner Bayern im Klassiker gegen Borussia Dortmund ein. Der Innenverteidiger schlug einen langen Ball aus der eigenen Hälfte, der nach einem fatalen Patzer von BVB-Torwart Gregor Kobel ins leere Tor trudelte. Der Treffer wurde offiziell als Eigentor gewertet, trotzdem hatte Upamecano entscheidenden Anteil.

Nach einer durchwachsenen ersten Saison ist der Franzose beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken und schwingt sich immer mehr zum Abwehrchef auf. „Hätte Thomas Tuchel nicht noch zehn weitere Spieler zu coachen gehabt, hätte der nach oben gereckte Daumen, den der neue Coach Upamecano ständig zeigte, sich wahrscheinlich gar nicht mehr gesenkt“, heißt es in der tz-Einzelkritik zu Upamecano, der offensiv wie defensiv ein spielentscheidender Mann war und sich die Note 1 verdiente. Nach seiner Glanzleistung vergaß der 24-Jährige jedoch nicht, an Ex-Trainer Julian Nagelsmann zu erinnern.

Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano waren viele Jahre ein eingespieltes Duo. © Tom Weller/dpa

Upamecano enthüllt private Nachricht nach Nagelsmann-Entlassung: „Er hat mir leidgetan“

„Seine Entlassung hat mir natürlich leidgetan. Ich habe ihm auch direkt geschrieben, als ich davon gehört habe, und mich bedankt“, sagte Upamecano nach dem Topspiel im Gespräch mit Sport1 über die Trennung von Julian Nagelsmann. „Er war ein wichtiger Trainer für mich, auch in Leipzig, wir haben ja fast fünf Jahre zusammengearbeitet und viel gemeinsam gewonnen.“

Kein anderer Bayern-Spieler kannte Nagelsmann so lange wie Upamecano. Der Verteidiger kam im Januar 2017 von Salzburg nach Leipzig, im Sommer 2019 wurde Nagelsmann sein Trainer. Zwei Jahre später wechselten beide gemeinsam zum FC Bayern. „Es ist sicher keine schöne Zeit für ihn. Aber das ist Fußball, wir müssen nach vorne schauen und weiter unsere Spiele gewinnen“, meinte Upamecano.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Upamecano schwärmt nach Nagelsmann-Aus von neuem Bayern-Trainer Tuchel

Nun gilt es für Upamecano auch unter dem neuen Coach Thomas Tuchel konstante Leistungen abzuliefern. „Er ist ein super Trainer, das wissen wir alle. Die ersten Tage mit ihm waren sehr positiv, natürlich auch mit dem Sieg gegen Dortmund“, schwärmte der Abwehrmann.

Upamecano könnte mit Tuchel, der aus seiner Zeit in Paris fließend Französisch spricht, sogar in seiner Muttersprache kommunizieren. „Klar, er kann gut Französisch, aber seine Ansprachen sind auf Deutsch und das ist auch kein Problem für mich, weil mein Deutsch mittlerweile gar nicht so schlecht ist“, meinte Upamecano, der einer von fünf Franzosen im Bayern-Kader ist. Die French-Connection könnte im Sommer weiteren Zuwachs bekommen.

Upamecano empfiehlt FC Bayern Transfer von Kolo Muani

Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani will offenbar zum FC Bayern wechseln. „Das weiß ich nicht. Aber warum nicht? Ich kann nur sagen, dass Kolo ein super Spieler mit einer super Mentalität ist“, sagte Upamecano mit einem Grinsen auf die Frage, ob beim FC Bayern noch Platz für seinen Kumpel sei. „Machst du so weiter, spielst du bald bei uns“, soll Upamecano seinem Nationalmannschaftskollegen Kolo Muani bereits vor Monaten gesagt haben. (ck)