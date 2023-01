Nach Leih-Flop in Kanada: Nick Salihamidzic zurück in München – und schon wieder auf dem Sprung?

Von: Sebastian Isbaner

Nick Salihamdzic zurück im Trikot des FC Bayern München II, hier im Testspiel gegen den VfB Eichstätt © IMAGO

Nick Salihamidzic ist in der Vorbereitung mit dem FC Bayern II. Findet er nach der gefloppten Leihe zu den Vancouver Whitecaps einen neuen Klub?

München – Vor zwei Wochen ist die Reserve des FC Bayern München in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Mit von der Partie war dabei auch der Sohn von Bayern Münchens Sportdirektor. Spielt Nick Salihamdzic künftig in der Regionalliga Bayern?.

Leihe abgebrochen: Salihamidzic kehrt nach großen Zielen vorzeitig nach München zurück

Der 19-Jährige wurde eigentlich anfang der Saison an das kanadische Team Vancouver Whitecaps bis Ende 2023 ausgeliehen. Nach einem enttäuschenden halben Jahr kehrte Salihamidzic allerdings schon wieder zum deutschen Rekordmeister zurück. Auf Instagram betitelte er seinen Wechsel nach Kanada als „großen Fehler“.

Eigentlich wollte der Rechtsverteidiger nach einer Eingewöhnungszeit bei der Reserve in die MLS-Mannschaft der Whitecaps aufsteigen und dort erste Profierfahrung sammeln. „Halbes Jahr um fit zu werden, dann MLS“, kündigte der 19-Jährige zu Leihbeginn auf seinem Twitter-Account an.

Nur fünf Einsätze bei der Reserve – Salihamidzic-Debüt in der MLS blieb aus

Zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft der Kanadier kam es allerdings nie. Auch in der zweiten Mannschaft, welche in der dritten amerikanischen Fußballliga, der MLS Next Pro, spielt, kam er nur auf fünf Einsätze. Viermal durfte der Verteidiger in der Startelf ran.

Wieder auf dem Sprung? – Bayern-Talent soll sich schon im Winter nach neuem Verein umschauen

Salihamidzic ist nun zurück in München – steht aber auch dort anscheinend wieder auf dem Sprung. Unter anderem Spox berichtet: Der 19-Jährige soll sich nach einem neuen Verein umschauen, womöglich für eine weitere Leihe. In der Regionalligamannschaft ist Angelo Brückner in der Rechtsverteidigung gesetzt. Vertrag hat Salihamidzic noch bis 2025 beim deutschen Rekordmeister.

Salihamidzic kam bei den Amateuren des FC Bayern München in der vergangenen Saison nur auf zwei Einsätze. Das hing allerdings sicherlich auch an zwei Verletzungen in der abgelaufenen Spielzeit. Ob der seit 2015 bei den Bayern spielende Salihamdizic beim Rückrundenauftakt gegen seinen Ex-Verein SpVgg Unterhaching im Kader steht, bleibt demnach abzuwarten. Das Transferfenster ist noch bis Ende Januar geöffnet. (Sebastian Isbaner)