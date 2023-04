Cancelo als großer Bayern-Gewinner unter Tuchel? Kauf, Abschied oder drittes Szenario möglich

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Kauf oder Abschied? Der FC Bayern muss sich bei Joao Cancelo entscheiden. Doch es gibt offenbar noch ein drittes Szenario.

München – Joao Cancelo könnte einer der großen Gewinner des Trainerwechsels beim FC Bayern München werden. Der neue Coach Thomas Tuchel schwärmt vom Portugiesen in höchsten Tönen und beorderte ihn in die Startelf. Bleibt Cancelo womöglich doch über das Saisonende hinaus an der Säbener Straße?

João Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Größe: 1,82 m Marktwert: 70 Millionen Euro Aktuelles Team: FC Bayern München

Startet Joao Cancelo unter Thomas Tuchel beim FC Bayern endlich durch?

Joao Cancelo durfte am Dienstag als Linksverteidiger in der Viererkette anstelle von Alphonso Davies ran. Im ersten Spiel unter Tuchel gegen den BVB kam der impulsive Portugiese zunächst nur von der Bank, Cancelo sorgte im Anschluss mit einem Frust-Abgang für Wirbel.

Beim bitteren Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Freibrug war Cancelo dann einer der auffälligsten Bayern-Stars. Der 28-Jährige schaltete sich immer wieder in die Offensive ein und begeisterte die Fans mit seiner phänomenalen Technik. Tuchel geriet bereits vor der Partie ins Schwärmen.

Der FC Bayern plant bei Joao Cancelo wohl noch mit einem dritten Szenario. © HJS/Matthias Koch/Imago

Tuchel schwärmt von Joao Cancelo: Zukunft beim FC Bayern immer wahrscheinlicher

„Ich liebe Cancelo“, schwärmte Tuchel vor dem Freiburg-Spiel auf der Pressekonferenz. Tuchel wird nach eigener Aussage nach den Champions-League-Duellen gegen Manchester City und dem Bundesligaspiel gegen Mainz am 22. April mit den Bayern-Bossen eine erste Kaderanalyse im Hinblick auf die kommende Saison besprechen. Dann dürfte auch das Thema Cancelo auf den Tisch kommen.

Der Außenverteidiger ist von Manchester City nur bis Saisonende ausgeliehen und wird nach aktuellem Stand nach England zurückkehren. Die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach eigenen Angaben kaum ziehen. Vielmehr setzt man auf Nachverhandlungen und hofft auf eine geringere Ablöse – doch neben einem Kauf und einem Abgang erwägt der FC Bayern wohl noch ein drittes Szenario bei Cancelo.

Weder Kauf noch Abgang? FC Bayern erwägt wohl drittes Szenario bei Cancelo

Die Bayern wollen wie bekannt noch einmal ausloten, ob Manchester City bereit wäre, Cancelo für weniger als die Ablöseklausel von 70 Millionen Euro ziehen zu lassen. Darüber hinaus berichtet die Sport Bild, dass auch eine weitere Leihe eine Option ist.

Dieses Szenario hätte den Vorteil, sich über einen längeren Zeitraum ein Urteil über Cancelo beim FC Bayern zu bilden. Zudem könnte der neue Trainer Tuchel den Spieler mittelfristig in sein System integrieren.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

FC Bayern will wohl Cancelo halten – und begibt sich gleichzeitig auf Stürmersuche

Neben der Personalie Cancelo beschäftigt den FC Bayern aber auch die Stürmersuche: Schau mal, Brazzo! Diese sieben Stars wären doch was. (ck)