Bayern-Leihgabe als bester Jungprofi der Saison ausgezeichnet

Von: Marcel Schwenk

Die Meisterschaft in Schottland verpasste Bayern-Leihgabe Malik Tillman mit den Glasgow Rangers. Einen individuellen Titel holte er trotzdem.

Glasgow/München – Bereits vor etwas mehr als einer Woche stand Celtic Glasgow als schottischer Meister fest, Dauerrivale Glasgow Rangers hatte das Nachsehen. Nichtsdestotrotz erwies sich die Leihe von Malik Tillman, ausgebildet in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München und in der Spielzeit 2022/23 für die Rangers aktiv, als ein voller Erfolg.

Malik Tillman Geburtsdatum und -ort: 28. Mai 2002 in Nürnberg Bisherige Vereine im Profibereich: FC Bayern München, Glasgow Rangers (Leihe) Profi beim FC Bayern seit: Juli 2022 Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024

Bayern-Leihgabe Malik Tillman Schottlands Jungprofi des Jahres

Denn der 20-Jährige, der mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam machte und bis zu seiner Oberschenkelverletzung Ende April zum Stammpersonal des Traditionsvereins gehörte, wurde zum „Best Young Player of the Year“ gewählt. Das gab die schottische Spielervereinigung „PFA Scotland“ am Montag bekannt.

Wie viele Stimmen der 20-Jährige von den Teamkollegen sowie den Spielern der Gegner erhielt und wer auf den weiteren Plätzen folgte, ist nicht bekannt. In insgesamt 43 Pflichtspielen für den Verein steuerte Tillman zwölf Treffer bei und lieferte fünf Assists.

Bayern-Leihgabe Malik Tillman wurde in Schottland zum Jungprofi des Jahres gewählt. © Screenshot Instagram.com @malik.tillman; Imago Images / Shutterstock

FC Bayern: Glasgow Rangers haben Kaufoption für Malik Tillman

Ob Tillman, für den die aktuelle Saison nach seiner Verletzung bereits gelaufen ist, auch dauerhaft das Trikot der „Gers“ tragen wird, ist noch offen. Die Glasgow Rangers haben sich eine Kaufoption für den Offensivmann zusichern lassen, die laut Medienberichten bei ungefähr 5,7 Millionen Euro liegen soll. Der Verein wolle diese aber noch ein wenig drücken, heißt es.

„Wir haben gesagt, dass wir mit dem Gespräch bis Mitte Mai abwarten, weil es viel zu tun gibt“, wurde Trainer Michael Beale Anfang Mai in den Medien zitiert. Zuvor gab es schon einen Austausch zwischen den beiden Vereinen, wie der Coach bestätigte. Dieser würden allerdings bis zum Ende der Spielzeit ruhen.

Rangers-Coach Beale würde Malik Tillman gerne behalten

Beale brachte seine Bewunderung für Tillman indes bereits mehrfach zum Ausdruck. „Er wird keinen Trainer finden, der ihn mehr liebt als ich“, sagte der Trainer beispielsweise im April bei Sky Sports, betonte aber auch: „Natürlich müssen wir auch mit dem Spieler darüber reden, ob es für ihn das Richtige ist.“ Ginge es nach dem Coach, würde der Youngster also sehr wahrscheinlich auf der Insel bleiben. Aber will das auch Tillman selbst?

„Ich will einfach so viel wie möglich spielen. Es ist mir nicht egal, aber relativ egal, wo das sein wird. Ich fühle mich hier wohl, sehr sogar. Ich bringe meine Leistungen, die denen hier bei den Rangers, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es denen bei Bayern ganz gut gefällt. Deswegen ... Ausgang offen“, sagte der viermalige Nationalspieler der USA im Februar dem kicker.

Eine endgültige Entscheidung über Tillmans Zukunft dürfte in den kommenden Wochen fallen. Ob der Jungprofi des Jahres die verheißungsvolle Entwicklung, die er in der laufenden Spielzeit eingeschlagen hat, auch im prominent besetzten Kader des Bundesliga-Tabellenführers fortsetzen könnte, dürfte maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung haben. Zweifel daran sind aber durchaus angebracht. (masc)