Abgangswelle beim FC Bayern: Ibrahimović wechselt mit Kaufoption

Von: Boris Manz

In der Hoffnung auf Spielpraxis auf höherem Niveau: Angelo Brückner (l.), Arijon Ibrahimović und Antonio Tikvić verlassen den FC Bayern München. © Imago/Ulrich Wagner

Der FC Bayern München hat noch drei Abgänge zu vermelden. Arijon Ibrahimović und Antonio Tikvić wechseln in die Serie A. Brückner geht nach Österreich.

München – Zum Ende des Transfersommers hat der FC Bayern Abgänge zu vermelden. Neben den bereits feststehenden Abgängen von Gabriel Vidović zu Dinamo Zagreb und Paul Wanner zu Elversberg verlassen den Rekordmeister drei weitere Talente. Arijon Ibrahimović geht per Leihe in die Serie A. Angelo Brückner wechselt für ein Jahr in die österreichische Bundesliga. Antonio Tikvić verlässt die Münchner dagegen dauerhaft. Udinese Calcio hat sich die Dienste des Innenverteidigers gesichert.

FC Bayerns Top-Talent Arijon Ibrahimović will sich in der Serie A empfehlen

Um Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln, wechselt Ibrahimović leihweise zu Frosinone Calcio. Wie unterschiedliche Medien berichten, lagen dem Offensivspieler auch Angebote aus der 2. Bundesliga vor. Ibrahimović bevorzugte aber einen Wechsel zum Serie-A-Aufsteiger. Ob sich die Münchner ähnlich wie beim Leih-Deal von Malik Tillmann eine Rückkaufklausel eingebaut haben, ist nicht bekannt.

Im Sommer 2018 wechselte Ibrahimović aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg an den FC Bayern Campus. Im Februar feierte er unter Julian Nagelsmann sein Profi-Debüt. „Arijon Ibrahimović hat die Möglichkeit, in einer europäischen Topliga Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, sagte NLZ-Chef Jochen Saucher. „Wir freuen uns auf Aris weitere sportliche und persönliche Entwicklung in Frosinone und wünschen ihm viel Erfolg.“

Nach Asien-Reise mit Tuchel und den Profis: Antonio-Tikvić-Transfer fix

Ebenfalls in die Serie A zieht es Antonio Tikvić. Zuletzt durfte das Innenverteidiger-Talent mit den Profis zur Asien-Tour, doch nun ist der Abschied beschlossen. „Toni hat in dem einen Jahr bei uns eine gute Entwicklung genommen“, sagte Sauer. „Wir freuen uns, dass er nun in Udinese die Möglichkeit bekommen hat, seinen Weg fortzusetzen und wünschen ihm für diese große Herausforderung in einer Top-Liga alles Gute.“

Am Bayern Campus seit 2017: Angelo Brückner wechselt in die österreichische Bundesliga

Auf der Nachrichtenplattform X vermeldete der FC Bayern außerdem den Wechsel von Angelo Brückner. Der Rechtsverteidiger kam 2017 zu den Bayern und war in der vergangenen Saison im Regionalliga-Team gesetzt. In den ersten sieben Spielen der neuen Saison stand Brückner unter Holger Seitz immer in der Startformation.

Der Regionalliga ist Brückner nach 71 Einsätzen inzwischen entwachsen. In der österreichischen Bundesliga will er nun erste Profiluft schnuppern. (btfm)