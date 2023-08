Ex-Bayern-Star vor Rückkehr in die Bundesliga

Von: Andre Oechsner

Der VfB Stuttgart benötigt dringend einen neuen Innenverteidiger, die Sondierungen laufen. Ein ehemaliger Profi des FC Bayern befindet sich im schwäbischen Visier.

Stuttgart/München – Eine offizielle Bestätigung ist zwar noch nicht eingetroffen. Im Umfeld des VfB Stuttgart geht jedoch niemand davon aus, dass der millionenschwere Wechsel von Konstantinos Mavropanos zu West Ham United noch platzen könnte.

Das Management am Wasen sucht daher nach Optionen für die Innenverteidigung, und ist auf einen ehemaligen Abwehrspieler des FC Bayern gestoßen.

Chris Richards Geboren: 28. März 2000 (Alter 23 Jahre), Birmingham, Alabama Verein: Crystal Palace Position: Innenverteidiger Marktwert: 10 Millionen Euro

Chris Richards spielte schon für den FC Bayern

Chris Richards könnte demnächst sein Comeback in der Bundesliga geben. Nach Informationen des kicker beschäftigt sich der VfB mit der Personalie, die durchaus naheliegend ist. Der 23-Jährige blickt auf eine gemeinsame Vergangenheit mit Sebastian Hoeneß zurück.

Der Stuttgarter Übungsleiter und Richards haben erstmals bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern zusammengearbeitet. Als Hoeneß später die TSG Hoffenheim übernahm, zog er Richards ins Kraichgau nach. Der US-Amerikaner blühte unter Hoeneß im blau-weißen Dress auf und wechselte nach Beendigung der Ausleihe zu Crystal Palace.

Chris Richards (l.) spielte einst beim FC Bayern. © IMAGO

VfB Stuttgart will mit Chris Richards Abwehr-Star ersetzen

Bei seiner Debütsaison in der mit der Premier League vermeintlich stärksten Fußballliga der Welt nahm Richards lediglich eine untergeordnete Rolle ein. Wegen enttäuschenden neun Partien in der Meisterschaft sowie einem Einsatz bei der zweiten Mannschaft blieb dem US-Amerikaner eine Teilnahme an der vergangenen Weltmeisterschaft verwehrt.

Crystal Palace überwies im Sommer vorigen Jahres zwölf Millionen Euro an den FC Bayern und soll bereit sein, Richards zunächst per Leihe an einen anderen Klub abzugeben. Die Zusammenarbeit ist noch bis 2027 gültig. Der VfB beschäftigt sich mit Richards, weil in der zentralen Verteidigung ein schwerer Verlust bevorsteht.

Konstantinos Mavropanos verlässt den VfB Stuttgart

Der Mavropanos-Deal dürfte in Kürze über die Bühne gehen, der Grieche stand schon beim eindrucksvollen 5:0-Sieg der Schwaben am Samstag gegen Bochum nicht mehr im Kader. Der VfB soll 20 Millionen Euro Ablöse fordern.

Bei West Ham ist Mavropanos die Alternative zu Harry Maguire, mit dem sich die Hammers lange beschäftigten, es aber zu keiner Einigung kam. In Stuttgart steht also der nächste schwere Abgang unmittelbar bevor. Am Freitag hatte Kapitän Wataru Endo einen Vierjahresvertrag beim FC Liverpool unterzeichnet. Trostpflaster: bis zu 25 Millionen Euro Ablöse. (aoe)