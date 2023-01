Transfer-Ticker: Wechsel zu Lewandowski? Pavard will angeblich FC Bayern verlassen

Von: Patrick Mayer, Boris Manz

Beim FC Bayern kommt kurz vor Transfer-Schluss nochmal richtig Fahrt rein. Joao Cancelo wechselt nach München, Benjamin Pavard will den Klub angeblich verlassen. Der Deadline Day im News-Ticker.

Transfermarkt : Was tut sich noch beim FC Bayern?

: Was tut sich noch beim FC Bayern? Wechsel zu Robert Lewandowski ? Benjamin Pavard will München angeblich verlassen.

zu Robert ? Benjamin Pavard will München angeblich verlassen. Bayern reagiert auf Mazraoui -Ausfall: Joao Cancelo steht vor Leihe in die Bundesliga.

reagiert auf -Ausfall: Joao Cancelo steht vor Leihe in die Bundesliga. Die News zum Deadline Day in München werden in diesem Ticker fortlaufend aktualisiert.

Update vom 30. Januar, 17.45 Uhr: Benjamin Pavard will den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Das berichtet Sport1 an diesem Montag, kurz bevor die Winter-Transferperiode in Deutschland zu Ende geht. Demnach sei der französische Vize-Weltmeister von 2022 und Weltmeister von 2018 angeblich enttäuscht von den Verantwortlichen an der Säbener Straße in München.

Diese hatten dem 26-Jährigen vor dieser Saison den Marokkaner Noussair Mazraoui vorgesetzt. Nun soll auch ein Wechsel des portugiesischen Rechtsverteidigers Joao Cancelo (Manchester City) kurz bevorstehen, nachdem Mazraoui lange ausfällt. Der 25-Jährige hatte sich bei der WM 2022 mit dem Coronavirus infiziert, anschließend wurde bei einer Untersuchung eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt.

Wechsel zu Robert Lewandowski? Benjamin Pavard will München angeblich verlassen

„Es geht mir gut, aber ich darf aktuell gar nichts machen, kein Training. Es kann drei Wochen dauern, vier, fünf oder sechs Wochen“, sagte er jüngst der Münchner AZ. Das sei „keine gewöhnliche Verletzung, daher muss man sehr vorsichtig sein“. Mazraoui hatte Pavard seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam an die Isar im Sommer den Stammplatz auf der rechten Abwehrseite streitig gemacht. Der Franzose musste zeitweise in die Innenverteidigung ausweichen. Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende stand er ohne Einsatzzeit im Kader von FCB-Coach Julian Nagelsmann.

Pavard war 2019 für eine kolportierte Ablöse von 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum deutschen Fußball-Riesen gewechselt. Laut transfermarkt.de hat er aktuell in etwa denselben Marktwert. Laut Sport1 soll sein Ziel der FC Barcelona sein.

Rechtsverteidiger des FC Bayern: Benjamin Pavard. © IMAGO / Sven Simon

Bayern reagiert auf Mazraoui-Ausfall: Joao Cancelo steht vor Leihe in die Bundesliga

Update vom 30. Januar, 15.55 Uhr: Der FC Bayern reagiert mit der Leihe von Joao Cancelo auf den Ausfall von Noussair Mazraoui, der aufgrund einer Herzmuskelentzündung mehrere Wochen fehlen wird. Die Verpflichtung könnte anderen Spielern – besonders aus der zweiten Reihe – Druck machen.

Mit Rechtsverteidiger Cancelo kommt etwa ein weiterer Konkurrent für Bouna Sarr, der neben Mazraoui, Benjamin Pavard und Josip Stanisic bereits drei starke Herausforderer vor sich hat. Wechselt der Senegalese also noch in diesem Winter den Verein?

Update vom 30. Januar, 13.55 Uhr: Nach Informationen mehrerer Medien hat der FC Bayern München noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und holt Joao Cancelo von Manchester City. Nach der WM ist der Portugiese bei Pep Guardiola in Ungnade gefallen und zählte zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal.

Nach dem Ausfall von Noussair Mazraoui sollte die Position des Rechtsverteidigers ursprünglich vom abwanderungswilligen Benjamin Pavard oder von Josip Stanisic besetzt werden, doch beide überzeugten nicht bei ihren Startelfeinsätzen.

FC Bayern wird nochmal auf Transfermarkt aktiv: Joao Cancelo soll aus Manchester kommen

Update vom 30. Januar, 13.33 Uhr: Der FC Bayern München wird offenbar nochmal auf dem Transfermarkt tätig. Wie Sky und The Athletic übereinstimmend berichten, will der Rekordmeister Manchester-City-Star Joao Cancelo verpflichten. Angedacht sei den Berichten zufolge eine Leihe, um auf den Ausfall von Noussair Mazroui zu reagieren. Eine Kaufoption für den portugisischen Superstar (Marktwert: 70 Millionen) ist möglich.

Auf dem Weg nach München? Der FC Bayern will Joao Cancelo von Manchester City loseisen. © Imago/Offside Sports Photography

Erstmeldung vom 30. Januar:

München – Der Deadline Day steht an. Bis zum 31. Januar (18:00 Uhr) können die Vereine der Fußball-Bundesliga noch Transfers eintüten. Beim FC Bayern scheint die Kaderplanung für die Rückrunde abgeschlossen, doch der Rekordmeister hat einen miesen Start ins neue Jahr hingelegt. Muss Hasan Salihamidzic doch nochmal reagieren?

FC Bayern München: Zu- und Abgänge im Transfer-Winter 2023 - Quelle: transfermarkt.de

Bayern-Neuzugänge (alter Verein, Ablöse) Bayern-Abgänge (neuer Verein, Ablöse) Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach, 8 Millionen Euro) Daley Blind (Ajax Amsterdam, ablösefrei)

Deadline Day: Passiert heute noch was beim FC Bayern?

Gerüchte um weitere Winter-Neuzugänge gibt es beim FC Bayern aktuell kaum. Auf die schwere Verletzung von Manuel Neuer hat Hasan Salihamidzic mit dem über 8 Millionen schweren Transfer von Yann Sommer reagiert. Daley Blind soll den in der Rückrunde ausfallenden Lucas Hernandez ersetzen, kam aber bislang noch nicht zum Einsatz.

Unzufrieden mit dem Re-Start in der Bundesliga: Muss Hasan Salihamidzic nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen? © Imago / Sven Simon

Transfer-News am Deadline Day: Reagiert der FC Bayern noch auf Verletzungen und Ausfälle?

Mit Noussair Mazraoui (Herzmuskelentzündung) fällt ein weiterer Verteidiger auf unbestimmte Zeit aus. Sadio Mané arbeitet an seinem Comeback, fällt für das Champions-League-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain aber vermutlich aus. Leon Goretzka hadert wieder mit Oberschenkelproblemen. Durch ein Last-Minute-Deal bestünde die Möglichkeit, auch dort nochmal zu reagieren.

Der dürftige Auftritt ins neue Jahr dürfte den Bayern, in jedem Fall nochmal etwas zu denken geben.

Gerüchte um Abgänge ranken sich München hauptsächlich um Benjamin Pavard. Der dürfte allerdings bis zum Sommer bleiben, außer es kommt ein irrwitziges Angebot. Es wäre nicht die erste verrückte Geschichte, die der Deadline Day für uns bereit hält.

Wir verfolgen das Transfer-Geschehen bis zum Ende der Wechselperiode - 31. Januar, 18 Uhr - hier in unserem News-Ticker. (btfm)