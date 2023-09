Bayern-Neuzugang nach Verletzung vor Neustart gegen Leipzig

Von: Hanna Raif

Nach zweimonatiger Verletzungspause feierte ein Bayern-Neuzugang im Pokal gegen Münster sein Comeback – und verschafft Thomas Tuchel jetzt mehr Optionen.

Münster/München - Dieses Pokalspiel in Münster hielt so viele persönliche Geschichten parat, dass Raphael Guerreiro am Dienstagabend den Weg in den Bus finden konnte, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Während Jungspund Frans Krätzig von Kamera zu Kamera tingelte und Daniel Peretz – wie Guerreiro Debütant im Trikot des FC Bayern – über seinen Einstand sprach, schlenderte der 29-Jährige aus den Katakomben. Er blickte noch mal kurz zurück, aber es sollten diesmal ruhig die anderen im Fokus stehen.

Raphael Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 (Alter 29 Jahre), Le Blanc-Mesnil (Frankreich) Bisherige Vereine: SM Caen, FC Lorient, Borussia Dortmund, FC Bayern München Größte Erfolge: Europameister 2016, 2x DFB-Pokal-Sieger

Bayern-Star Guerreiro feiert Debüt gegen Münster

Denn Guerreiros Zeit, da sind sich an der Säbener Straße alle sicher, wird schon noch kommen. Eine halbe Stunde lang durfte der Portugiese in Münster ran, als Alphonso Davies beim Stand von 3:0 das Feld verlassen hatte. Um viel ging es in diesen 30 Minuten nicht mehr, selbst Preußen hatte die Hoffnung auf eine Sensation schon begraben. Aber für Guerreiro war dieser Einsatz trotzdem ein Meilenstein.

Mehr als zwei Monate hatte der Neuzugang, im Sommer ablösefrei vom BVB gekommen, nun dabei zusehen müssen, wie das Team von Thomas Tuchel in zwei Wettbewerben ohne ihn startete. Das verschobene Erstrunden-Duell im DFB-Pokal kam da jetzt gerade recht. Für Guerreiro war der Trip nach Münster mehr als eine Dienstreise, sie war so etwas wie ein Neustart.

Raphael Guerreiro feierte im Pokal gegen Münster sein Debüt im Trikot des FC Bayern. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Guerreiro gilt als Wunschspieler von Tuchel

Die gerissenen Muskelbündel in der Wade halten – und ab sofort geht es darum, den Druck auf die erste Elf zu verstärken. Als „absoluten Wunschspieler“ hatte CEO Jan-Christian Dreesen Guerreiro bei seinem Einstand bezeichnet. Und dass der Linksverteidiger ein Tuchel-Favorit ist, war schon vorher hinlänglich bekannt.

Zu Dortmunder Zeiten nannte der Coach ihn einst als „Trainerliebling“, auch in der Vorbereitung in München und am Tegernsee fand Tuchel nur lobende Worte. Im Training hatte Guerreiro Vollgas gegeben, beim Test gegen Rottach-Egern getroffen. Dann aber kam es zum Trainingsunfall. Ein lauter Schrei, eine Trage – und die Erkenntnis, dass der Einstand in München misslungen ist.

Comeback nach zweimonatiger Verletzung

Mit den Worten „sehr, sehr hart“ kommentierte Guerreiro damals seine Situation, umso schöner ist es, dass er zwei Monate später wieder lachen kann. Torschütze Krätzig, seit dem Frühjahr auch Linksverteidiger, bezeichnete den neun Jahre älteren Kollegen als „brutalen Fußballer“, mit dem es „einfach Spaß“ macht.

Man kann sich viel abschauen von Guerreiro, der Tuchel ab sofort einige Optionen mehr bietet. Links hinten sowieso, aber Guerreiro kann auch im Mittelfeld helfen, wenn etwa Leon Goretzka nochmal als Notnagel in der Innenverteidigung gebraucht wird. Egal, wo: Es ist kein Zufall, dass sein Spitzname „Batterie“ ist. Und der Akku, so viel ist sicher, ist wieder richtig voll.