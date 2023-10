Eberl zum FC Bayern? Jetzt könnte es ganz schnell gehen

Von: Marius Epp

Max Eberls Zeit bei RB Leipzig ging jäh zu Ende. Der Klub stellte ihn überraschend frei – jetzt führt eine ganz heiße Spur zum FC Bayern.

München – Erst am Mittwoch keimten die Bayern-Gerüchte um Max Eberl wieder auf, zwei Tage später sorgte RB Leipzig für einen Paukenschlag und entband den Geschäftsführer Sport von seinen Aufgaben. „Fehlendes Commitment“ lautet die offizielle Begründung der Sachsen – ein schwerer Vorwurf.

Max Eberl Geboren: 21. September 1973 (Alter 50 Jahre), Bogen Vereine als Manager: Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig Vereine als Spieler: FC Bayern, VfL Bochum, Greuther Fürth, Borussia Mönchengladbach Position als Spieler: Abwehr

RB Leipzig gibt Max Eberl den Laufpass – schlägt der FC Bayern zu?

Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff zog die Reißleine, als Eberl nach den Gerüchten über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern erneut ein klares Bekenntnis zum Klub vermied. Mehrere Jahre schon wird der gebürtige Niederbayer Eberl mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Sein außerordentlich gutes Verhältnis zu Klub-Patron Uli Hoeneß tut sein Übriges.

Eberl begann seine Profikarriere beim FC Bayern, ihm wird nach wie vor eine starke Bindung zum Verein nachgesagt. Zuletzt spekulierte die Sport Bild über einen Wechsel im Januar – und plötzlich zeigt sich wieder einmal, wie schnell es im Fußball gehen kann: Eberl ist nach dem Leipzig-Rauswurf vom einen auf den anderen Tag verfügbar.

Uli Hoeneß und Max Eberl verstehen sich gut – arbeiten sie bald zusammen? © Hartmann/afp/Sven Hoppe/dpa

Experten einig: Eberl könnte bald beim FC Bayern unterschreiben

Zwar steht der 50-Jährige noch in Leipzig unter Vertrag, die Bayern müssten also recht sicher eine Ablöse bezahlen. Diese wäre aber in jedem Fall stemmbar. Diversen für gewöhnlich gut informierten Transfer-Experten zufolge könnte Eberl bald in München unterschreiben und die vakante Position des Sportvorstands ausfüllen.

Wie Sport1-Reporter Kerry Hau berichtet, ist Eberl in München der Wunschkandidat für diesen Posten. Besonders Uli Hoeneß habe sich klar für ihn ausgesprochen. Sky-Experte Florian Plettenberg schreibt, dass Hoeneß Eberl so schnell wie möglich installieren will. Die Bayern seien überrascht von dessen Rauswurf.

Kommt er zum FC Bayern? Uli Hoeneß verweigert Aussage zu Max Eberl

Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano veröffentlichte ein Statement, in dem er Eberl als „konkreten Kandidaten“ beim FC Bayern bezeichnete. Geht es jetzt also ganz schnell? Sogar Uli Hoeneß wurde bereits auf die Freistellung Eberls angesprochen – im Rahmen des Bundesliga-Auftakts der Bayern-Basketballer.

Gegenüber t-online stellte er klar: „Das war nicht meine Entscheidung, nicht unsere Entscheidung.“ Und verweigerte eine Antwort auf die Frage, ob er sich Eberl in München vorstellen könne: „Ich kann dazu gar nix sagen.“ Unruhe vor einem Topspiel der Münchner (TV-Infos gibt es hier), das ist nichts Neues. Dieses Mal war allerdings der Gegner dafür verantwortlich. (epp)