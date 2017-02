Lena Lotzen endlich fit: "Ich bin überglücklich"

FC Bayern München (Frauen) - Nach ihrem Comeback nach schier endlos langer Verletzungspause blickt Fußball-Nationalspielerin Lena Lotzen optimistisch in die Zukunft.

„Ich bin überglücklich, dass ich keine Schmerzen habe und wieder ganz normal mit der Mannschaft arbeiten kann. Ich genieße das jetzt alles und freue mich, dabei zu sein“, sagte die Offensivspielerin des FC Bayern München am Donnerstag auf der Internetseite des Vereins. 586 Tage Zwangspause sind Vergangenheit.

Beim 3:1-Sieg im Testspiel gegen den FC Arsenal kam die 23-Jährige rund eine halbe Stunde zum Einsatz, beim Test gegen Basel am vergangenen Freitag war sie erstmals kurz aufgeboten worden.

Am 20. Juni 2015 hatte Lotzen bei der Weltmeisterschaft in Kanada bis zu den Testspielen zum letzten Mal auf dem Platz gestanden. Danach musste sie sich zwei Meniskus-Operationen unterziehen, ein Jahr zuvor hatte sie im linken Knie bereits einen Kreuz- und Innenbandriss erlitten. Dazu kommen noch zwei Mittelfußbrüche (September und November 2013) für die leidgeprüfte Fußballerin. In den letzten dreieinhalb Jahren kam sie so nur 14 Mal im FCB-Trikot zum Einsatz.

Jetzt ist sie endlich zurück. „Es hat Riesenspaß gemacht“, sagte Lotzen, „aber ich merke schon, dass ich noch nicht bei 100 Prozent bin. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, auf einem großen Platz, bei diesem Tempo und auf diesem Niveau zu spielen.“

Bitter für die Bayern: Beim Sieg über die Londoner in Sevilla musste Neuzugang Fridolina Rolfö (hier gibt's das aktuelles Interview) schon früh verletzt ausgewechselt werden. Die Münchner absolvieren in Spanien ihr Wintertrainingslager.

Quelle: fussball-vorort.de