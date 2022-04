Goretzka glänzt bei Bayern-Comeback und spricht über einen „Gänsehautmoment“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Leon Goretzka nach seinem Führungstreffer für den FC Bayern in Freiburg. © Sven Simon / Imago

Leon Goretzka ist zurück - und wie! Bei seinem Comeback führte er den FC Bayern München in Freiburg auf die Siegerstraße.

Freiburg – Wie emotional geladen Leon Goretzka (27) nach seiner Rückkehr auf den Platz war, zeigte sich bei seiner Auswechslung am Samstag in Freiburg in der 62. Minute: Als der Mittelfeldspieler mit Jamal Musiala (19) abklatschte, gab’s zusätzlich ein Busserl auf die Wange. Es folgte eine innige Umarmung mit Trainer Julian Nagelsmann (34) und ein kräftiges Einschlagen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45).

FC Bayern: Die Leidenszeit von Goretzka ist endlich vorbei!

Schön zu sehen: Die Leidenszeit von Goretzka ist endlich vorbei! Der zentrale Mittelfeldspieler verpasste aufgrund von hartnäckigen Patellasehnenproblemen seit Dezember vergangenen Jahres 15 Pflichtspiele. Auch in der Reha gab es immer wieder Rückschläge. Sogar eine OP bei Knie-Koryphäe Dr. Christian Fink in Innsbruck stand kurzzeitig zur Debatte. Nun ist Goretzka zurück – und traf nach Freistoß von Joshua Kimmich (27) sofort per Kopf zum wichtigen 1:0.

Goretzka: „Es war zuletzt eine schwierige Zeit“

Zum Jubeln lief er vor den Block der mitgereisten Bayern-Fans, spannte seine Muskeln an. Goretzka: „Es war zuletzt eine schwierige Zeit, weil es immer wieder Hoffnung gab und man dann wieder enttäuscht wurde. Da fällt extrem viel ab, wenn man das 1:0 machen kann und mit den Fans feiern kann. Das war schon ein Gänsehautmoment.“ Den er auch Nagelsmann zu verdanken hat. Der Trainer schenkte seinem Schützling sofort Startelf-Minuten. „Leon soll es genießen. Die letzten zwei Wochen hat er herausragend gut trainiert. Am Ende soll er so spielen, wie er trainiert hat und es genießen, nach vier Monaten wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte der Landsberger noch vor Anpfiff.

Gesagt, getan. „Für ihn freut es mich extrem, fußballerisch hat er keine leichte Zeit gehabt nach vier Monaten Ausfall“, lobte Nagelsmann den Rückkehrer. „Er hat das im ganzen Spiel gut gemacht und sich gekrönt mit einem Standardtor.“ Goretzka sei ein „Aushängeschild“, wichtig für den Verein, so der Cheftrainer über seinen Mittelfeld-Star, der die meisten Zweikämpfe (sieben) seines Teams gewann: „Er bringt Elan und Gier rein.“

Stellt sich die Frage: Darf Goretzka auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) bei Spanien-Club Villarreal von Beginn an auflaufen? Unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. „Die Grundidee ist schon, dass wir Leon jetzt nicht alle drei Tage reinjagen können nach vier Monaten“, betonte Nagelsmann. Würde bedeuten: Der Trainer setzt gegen Villarreal wohl wieder auf Youngster Musiala. Vermutlich wird auch Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (27), der rund 20 Minuten nach seiner Einwechslung in Freiburg wegen Magenproblemen raus musste, zur Verfügung stehen.