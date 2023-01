„Passiert bei mir im Winterurlaub automatisch“: Leon Goretzka lüftet kleines Geheimnis

Von: Florian Schimak

Leon Goretzka schuftet aktuell in Doha mit dem FC Bayern im Trainingslager. Dort macht er sich fit für die Rückrunde – und lüftet ein kleines Winter-Geheimnis.

Doha/München – Das Wetter in Doha war anfänglich alles andere als einladend. Als der FC Bayern am Freitag in Katar landete, wurde er mit Regen empfangen. Untypisch für den Wüstenstaat, wo der Rekordmeister eigentlich dem nasskalten Januar-Grau an der Säbener Straße entfliehen wollte.

Inzwischen hat sich die Wetterlage aber gebessert und Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Co. können ihr Trainingslager unter den besten Voraussetzungen absolvieren. Ob und wie lange der FC Bayern noch dort im Winter seine Zelte aufschlägt, steht bislang allerdings noch nicht fest.

Name: Leon Goretzka Geburtstag: 6. Februar 1995 (27 Jahre) Verein: FC Bayern (Vertrag bis 2026) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 65 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern und Katar-Sponsoring: Leon Goretzka hofft auf Auslaufen des Vertrags

Der Vertrag mit Qatar Airways läuft bekanntlich 2023 aus. Die Bayern stehen wegen des Sponsorings in der Kritik, nicht nur im eigenen Fan-Lager. Oliver Kahn wollte sich im Rahmen des Trainingslagers bislang noch nicht zu der Gemengelage äußern.

Einer, der zu diesem Thema eine klare Meinung vertritt, ist Leon Goretzka. Der DFB-Star hatte vor der WM im ZDF dafür plädiert, den Vertrag mit Qatar Airways auslaufen zu lassen. Ob er Gehör findet?

Leon Goretzka bereitet sich im Winter auf die Rückrunde des FC Bayern. © Screenshot/Instagram/@leon_goretzka

Leon Goretzka mit Fokus auf FC Bayern: „Kapitel WM ist abgeschlossen“

Wie die restlichen Bayern-Spieler, schuftet auch der 27-Jährige für die Form und Fitness in der Rückrunde. Den WM-Frust hat auch Goretzka verarbeitet, wie er auf der Homepage des Rekordmeisters verriet. „Ich brauchte natürlich erstmal etwas Abstand“, so der Mittelfeldspieler: „Den habe ich im Urlaub gewonnen, auch dank meines privaten Umfelds, das immer für mich da ist. Das Kapitel WM ist abgeschlossen.“

Auffällig wenig zeigte sich Goretzka nach der WM-Blamage in den sozialen Medien. Erst vergangene Woche postete er ein Bild von sich in Trainingsklamotten, wie er im Schnee trainierte, um die Grundlagen für ein erfolgreiches 2023 zu schaffen. Warum es um ihn zuletzt ruhiger wurde, verrät Goretzka dann auch.

Leon Goretzka lüftet kleines Geheimnis: „Passiert bei mir im Winterurlaub automatisch“

„Weihnachten habe ich im Kreise der Familie zu Hause in Bochum und Umgebung verbracht. Danach war ich noch in Österreich im Schnee“, erklärt er weiter, um dann sein kleines Social-Media-Geheimnis zu lüften: „Gerade im Winterurlaub passiert es bei mir automatisch, dass ich das Handy nur ganz selten dabeihabe. Damit die Leute auch verstehen, warum ich bei Social Media nicht so aktiv war, habe ich den Hashtag noch hinzugefügt.“

Bei seinem ersten Bild nach seiner Social-Media-Pause versah Goretzka seinen Post mit dem Hashtag #DigitalDetox. Dies bedeutet so viel wie Abschalten ohne Handy. Inzwischen aber wird der Bayern-Star sein Smartphone wieder oft genug in der Hand haben. (smk)