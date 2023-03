„Du bist ein großartiger Mensch“: Goretzka mit emotionaler Botschaft zum Nagelsmann-Aus

Von: Boris Manz

Leon Goretzka hat auf die Freistellung von Julian Nagelsmann reagiert. In einem Statement auf Instagram lobte er den Ex-Coach des FC Bayern München.

München – Mittlerweile hat es sich rumgesprochen: Julian Nagelsmann wurde am Freitag, dem 24. März 2023, vom FC Bayern freigestellt. Nach den ersten Äußerungen der FCB-Bosse meldeten sich nun auch die Spieler zu Wort. Während Kimmich den 35-Jährigen als einer seiner besten Trainer hervorhob, lobte Leon Goretzka vor allem die menschliche Seite Nagelsmanns.

Leon Christoph Goretzka * 6. Februar 1995 in Bochum Größe: 1,89 m Gewicht: 82 kg Marktwert: 65,00 Mio. €

Leon Goretzka bedankt sich bei Julian Nagelsmann: „Vertrauen, Spaß und Wertschätzung“

„Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit“, schrieb der Nationalspieler auf seiner Instagram-Seite. „Eine Zusammenarbeit, die jederzeit von Vertrauen, Spaß und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Du bist ein großartiger Mensch und Trainer, dem wir alle von Herzen nur das Allerbeste wünschen.“

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die gute Beziehung zu Nagelsmann betont, allerdings die Freistellung aufgrund der jüngsten sportlichen Schwächephase begründet. Für den ein oder anderen Experten unbegründet, stehen die Münchner nach wie vor in allen Wettbewerben im Soll.

Leon Goretzka und Julian Nagelsmann nach einem Sieg gegen Borussia Dortmund. © Instagram Screenshot/Leon Goretzka

FC Bayern: Goretzka will Nagelsmanns „Arbeit erfolgreich zu Ende bringen“

In der Bundesliga liegt der Rekordmeister einen Punkt hinter dem Rivalen Borussia Dortmund in Schlagdistanz um die deutsche Meisterschaft. In der Champions League und im DFB-Pokal ist man souverän ins Viertelfinale eingezogen. Sportlich sieht Goretzka die Münchner nach wie vor auf einem guten Weg. „Es liegt nun an uns, deine Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke für Alles!“, schrieb der FCB-Profi.

Unter dem Post wurde Goretzka für seine Danksagung von den Fans gefeiert. „Du findest immer die richtigen Worte“, schrieb eine Userin und weiter: „Man hat gesehen, dass er mit vollem Herzen dabei war und einen super Draht zu euch hatte.“ Zuvor hatten bereits viele Fans die Entscheidung der Bayern-Verantwortlichen kritisiert.

Thomas Tuchel ist FCB-Trainer beim Bundesliga-Top-Spiel gegen Borussia Dortmund

Durch die Freistellung könnte auch der Platz von Hasan Salihamidzic wieder ungemütlicher werden. Die Bayern werden wegen der Freistellung ganz schön zur Kasse gebeten.

Am 01. April müssen die FCB-Stars wieder im Bundesliga-Alltag antreten. Für Thomas Tuchel wird das Heimspiel gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund das erste Spiel als Trainer des FC Bayern. Bis dahin sind Goretzka und Co. noch bei der Nationalmannschaft beschäftigt. (btfm)