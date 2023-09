Goretzka dank Tuchels Taktik-Kniff beim FC Bayern wieder wichtig

Von: Florian Schimak

Teilen

Leon Goretzka wäre um ein Haar der Matchwinner im Spitzenspiel gegen Leverkusen geworden. Dank eines Taktik-Kniffs von Thomas Tuchel läuft‘s beim Mittelfeld-Star.

München – Es muss ungefähr 22.13 Uhr gewesen sein, als im Münchner Norden bei Fröttmaning eine seismologische Erschütterung zu vernehmen war.

Leon Goretzka Geburtsdatum: 6. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Leon Goretzka trifft erstmals nach 27 torlosen Partien für den FC Bayern

Um diesem Zeitpunkt rum explodierte nämlich die Allianz Arena, weil Leon Goretzka gerade eine tolle Vorarbeit von Joker Mathys Tel zum zwischenzeitlichen 2:1 für den FC Bayern im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen über die Linie drückte. Es war der erste Treffer des 28-Jährigen nach 27 torlosen Partien.

Letztmals traf Goretzka für die Bayern am 8. November 2022 (!) beim 6:1-Erfolg gegen Werder Bremen. Lang, lang ist‘s her. Seitdem durchschritt der Mittelfeld-Star ein Tal an Formtiefs und Enttäuschungen, das vor drei Wochen seinen Tiefpunkt in der Nicht-Nominierung für die Nationalmannschaft erreichte.

Leon Goretzka wurden von Thomas Tuchel anders eingesetzt und traf gegen Bayern Leverkusen kurz vor Schluss. © IMAGO / Sven Simon

Leon Goretzka durchlief beim FC Bayern in den vergangenen Monaten ein Tal der Tränen

Goretzka erlebte in den vergangenen Monaten wahrlich keine einfache Zeit beim FC Bayern. Im Sommer wurde nach einer verkorksten Rückrunde viel über einen Abgang spekuliert, obwohl er den Verein gar nicht verlassen wollte. Thomas Tuchel sah ihn aber nicht in der Rolle, die er die vergangenen Jahre bei den Bayern spielte.

Bei der Sechser-Debatte an der Säbener Straße hatte Goretzka nach der Verpflichtung von Konrad Laimer zunächst keinen Startelf-Platz in Aussicht. Etwas überraschend setzte Tuchel im Auftaktspiel beim SV Werder Bremen (4:0) aufgrund dessen Körperlichkeit dann doch auf Goretzka. In den drei darauffolgenden Partien stand er anschließend immer in der Anfangsformation.

Goretzka wählt ungewöhnliches Modell: Die neuen Luxus-Wagen der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Dank Taktik-Kniff von Thomas Tuchel: Leon Goretzka beim FC Bayern wieder wichtig

Vor allem in der zweiten Hälfte beim Last-Minute-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach (2:1) vor der Länderspielpause, aber auch am Freitagabend gegen die Werkself, zeigte Goretzka eine auffällige und ansprechende Leistung. Dies ist offenbar auf einen kleinen Taktik-Kniff von Trainer Tuchel zurückzuführen, wie der Mittelfeld-Motor auf tz.de-Nachfrage verriet.

So hatte Goretzka gegen Leverkusen drei vermeintliche Partner auf der Sechser-Position. Beim Anpfiff stand Joshua Kimmich an seiner Seite, ab der 60. Minute dann Laimer und zum Ende des Spiels hatte er mit Matthijs de Ligt die Ehre. „Matthijs würde ich da ein bisschen ausklammern, da wir es heute eh ein wenig anders gespielt haben“, verrät Goretzka über die Sechser-Diskussion: „Wir hatten heute nur eine Sechs und zwei Achter, dadurch habe ich wieder offensiver gespielt. Auch gegen Gladbach in der zweiten Hälfte hat das schon gut funktioniert. Das ist eine Position, in der ich mich sehr wohlfühle.“

Leon Goretzka beim FC Bayern: Es geht wieder aufwärts

Dass Goretzkas Treffer gegen die Elf von Xabi Alonso am Ende nicht zum Sieg reichte, war dann fast schon dramatisch. Denn offenbar hätten ihm alle Mannschaftskollegen den siegbringenden Treffer gegönnt. Das war am Jubel zu sehen, als die gesamte Bank auf den Platz stürmte, um sich mit Goretzka über dessen erstes Tor nach fast zehn Monaten zu freuen. Allen voran Kumpel Kimmich, den er dabei einfach schulterte.

Auch wenn das Tor letztlich nicht für den Dreier reichte, dürfte es doch Balsam für seine Seele gewesen sein. Ebenso die persönliche La-Ola-Welle nach dem Leverkusen-Spiel in den Katakomben der Arena. Es geht wieder aufwärts bei Leon Goretzka. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak