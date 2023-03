Goretzka legt Finger in die Bayern-Wunde: „Falsch“-Alarm vor PSG-Kracher

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München hat sich mit 2:1 beim VfB Stuttgart durchgesetzt. Leon Goretzka ärgerte sich allerdings über die Schlussphase.

Stuttgart – Es sind diese Wochen, die Fußballfans so sehr lieben: In den großen Ligen geht es spätestens jetzt ans Eingemachte, das Saisonfinale rückt immer näher. Und in den internationalen Wettbewerben stehen natürlich die ganz großen Spiele an. Aus Sicht des FC Bayern München steht nun die heiße Phase an.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Trainer: Julian Nagelsmann Mitglieder: 300.000 Titel: Deutsche Meisterschaften (32), DFB-Pokal (20), Champions League (6)

FC Bayern München gewinnt knapp beim VfB Stuttgart

Da traf es sich gut, dass man die Generalprobe vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain mit 2:1 gewonnen hat. Zum Schluss wurde es beim Gastspiel des Rekordmeisters in Stuttgart aber nochmal spannend. Nach Toren von Matthijs de Ligt (39.) und Eric Maxim Choupo-Moting (62.) lagen die Roten schon auf Kurs. Das späte 1:2 von Juan José Perea (88.) sorgte aber nochmal für leichtes Zittern auf der Bayern-Bank.

In der Nachspielzeit rauschte ein Kopfball von Stuttgarts Tanguy Coulibaly ganz knapp am FCB-Gehäuse vorbei. Ein später Ausgleich wäre gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung gewesen - und hätte in Sachen Selbstbewusstsein vor dem PSG-Kracher natürlich noch einmal ordentlich an den Münchnern genagt.

Leon Goretzka übte nach dem 2:1-Sieg in Stuttgart Kritik. © Sven Simon / Imago

Goretzka legt Finger in die Bayern-Wunde: „Falsch“-Alarm vor PSG-Kracher

Aber es kam eben anders und die Bayern packten die drei Punkte gegen den Abstiegskandidaten ein. Die Verantwortlichen zeigten sich dennoch nachdenklich. Neben Trainer Julian Nagelsmann, der sich von seinen drei Edeljokern mehr erhofft hätte, zeigte sich vor allem Mittelfeldmotor Leon Goretzka kritisch. „Wir haben nach dem 2:0 von der ganzen Idee her, die wir hatten, einiges falsch gemacht“, sagte der 28-Jährige über den Kontrollverlust seiner Mannschaft.

Der Anspruch sei ein anderer. Nämlich, es souveräner herunterzuspielen. „Falsch“-Alarm vor dem PSG-Kracher! Fakt ist: Eine schläfrige Phase dürfen sich die Münchner gegen das französische Starensemble nicht erlauben. Mit Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar - der aktuell allerdings noch verletzt ist - kommt eine der namhaftesten Offensivabteilungen der Welt am Mittwoch (8. März) in die Allianz Arena.

FC Bayern in der Champions League gefordert: Auch PSG gewinnt Generalprobe

Goretzka erwartet gegen PSG ein „ganz anderes Spiel“. Die letzten 25 Minuten des Hinspiels, in denen der eingewechselte Mbappé für Paris noch mal mächtig aufgedreht hatte, dürften der Maßstab sein, prophezeite der deutsche Nationalspieler. Paris gewann seine Generalprobe gegen Nantes mit 4:2. Nach der Partie betrug der Vorsprung auf Verfolger Marseille satte elf Zähler. (akl)