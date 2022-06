Großes Goretzka-Rätsel gelöst: Darum war der Bayern-Star in der Vergangenheit so oft verletzt

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Leon Goretzka litt nach einem Schuhwechsel unter Knieproblemen. © Philippe Ruiz/Imago

Leon Goretzka leidet lange Zeit unter rätselhaften Knieproblemen. Die tz kennt mittlerweile das Problem: Der Bayern-Star wechselte sein Schuhwerk.

München – Derzeit verbringt Leon Goretzka (27) die Sommerpause mit Freunden auf Ibiza. Standesgemäß reiste der Spieler des FC Bayern im Privatjetzt auf die Balearen-Insel und nutzte die Flugzeit zum Schachspielen über den Wolken. Man kann sagen: Goretzka ist wieder obenauf.

Goretzka-Drama: FC Bayern verhindert Knie-OP

Zwischen Dezember und März war der Nationalspieler hingegen am Boden zerstört: Wegen Knie-Problemen verpasste er in dieser Zeit 15 Pflichtspiele mit dem FC Bayern München. Trainer Julian Nagelsmann (34) sprach damals von einer „unbefriedigenden Situation“ für Spieler und Klub. Zwischenzeitlich wurde Goretzka sogar bei Knie-Spezialist Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck vorstellig – eine Operation stand im Raum.

Letztendlich entschied man sich gegen einen chirurgischen Eingriff und für eine konservative Behandlungsmethode. Mit Erfolg. Nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart Anfang Mai wurde Goretzka auf seine Leidenszeit angesprochen und was denn die Gründe gewesen seien. „Wenn man das wüsste im Nachhinein“, lautete die Antwort.

Leon Goretzka: Bayern-Star benutzt alte Einlagen nach Schuhwechsel

Die tz kennt mittlerweile den Auslöser des Knie-K.o.: Goretzka hatte seine Schuhe gewechselt und seine alten Einlagen einfach in die neuen „Arbeitsgeräte“ gepackt. Der Körper des Bayern-Spielers reagierte überempfindlich auf das neue Material.

„Es war eine doofe Verletzung, bei der man nicht so genau wusste, was es ist, wann es weg geht. Zum Glück ist es jetzt vorbei. Ich habe keine Nachwehen und fühle mich körperlich sehr gut“, erklärte Goretzka kürzlich. Den Schuh-Fehler wird er künftig vermeiden. (bok, pk)