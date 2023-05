„Danke Papa“: Bayern-Stars Goretzka und Müller sorgen mit Video für Lacher

Von: Lina Krull

Teilen

Das Rennen um die Meisterschaft nahm für den FC Bayern München doch noch ein gutes Ende. In einem Video witzeln Müller und Goretzka über den engen Titelkampf.

Köln – Im Herzschlagfinale der Bundesliga krönte sich der FC Bayern mit einem Sieg gegen Köln und durch Schützenhilfe der Mainzer zum Deutschen Meister 2022/2023. Punktgleich, aber mit einem besseren Torverhältnis, konnten sich die Münchner gegen Borussia Dortmund durchsetzen. Nach dem Sieg war die Erleichterung bei den Bayern-Stars Thomas Müller und Leon Goretzka zu spüren. Zusammen mit der Meisterschale zeigte sich das Duo ausgelassen beim anschließenden Ausradeln nach dem Sieg. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Müller und Goretzka nach Triumph des FC Bayern: „Eine Nasenspitze war ich vorne“

Beide Spieler posteten nach der Meisterfeier im Kölner Rheinenergiestadion ein Video auf Instagram, bei dem sie nebeneinander locker strampelnd auf Fahrrad-Ergometern zu sehen sind. In der Mitte strahlt die Meisterschale mit den Bayern-Stars um die Wette. Nach einem „Go“ der filmenden Person fängt Leon Goretzka damit an, Thomas Müller mit lautstarken „Komm, komm, komm, komm, komm“-Rufen auf dem Fahrrad weiter zu pushen. Der muss lachen und witzelt: „Eine Nasenspitze war ich vorne. Danke Papa.“

Beide Spieler brechen daraufhin in schallendes Gelächter aus. Goretzka berührt als Reaktion Müllers Nase und antwortet: „Danke für die Nase.“ Eine weitere Dankesrede des Ur-Bayers Müller in Richtung Vater schloss sich dem ganzen an. Die Botschaft des Videos wird dann durch Goretzkas Bildunterschrift bei Instagram deutlich, der mit „Nasenspitze vorne im Meisterschaftsrennen!!“ den Tag der Tage in Köln zusammenfasst.

Von Lob bis Fragezeichen: Reaktion der Fans auf Video der Bayern-Stars

In den Kommentaren unter Müllers Instagram-Video freuen sich die Fans mit Müller und Goretzka – und feiern die Aktion des Duos. Zwischen „Wie kann man ihn nicht lieben“ und „Typisch Thomas Müller. Man muss Dich einfach mögen“ fragt sich ein User mit einem Schmunzeln verdutzt: „why are they like this?!?!“. Also auf Deutsch: „warum sind sie so?!?!“

Im Laufe des Abends blieb das Video beim Ausradeln nicht das einzige, das der 33-Jährige auf seinem Kanal veröffentlichte. Bei der Rückfahrt im Bus des Rekordmeisters sorgten Müller und seine Mitspieler für eine kleine Gesangseinlage. Der Queen-Klassiker „We Are the Champions“ wurde lautstark mit schiefen Tönen und hochgereckten Armen begleitet. Am Sonntag folgte schließlich die große Meisterfeier auf dem Marienplatz – samt eines kleinen Missgeschicks von Joshua Kimmich. (likr)