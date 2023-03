Tuchel-Sorgen vor BVB-Spiel: Goretzka muss bei Länderspiel verletzt raus – Bayern-Star gibt Update

Von: Florian Schimak

Schmerzen: Leon Goretzka verletzte sich beim Länderspiel. Fällt er gegen den BVB aus? © IMAGO / Beautiful Sports/ANP

Sorgen beim FC Bayern und Thomas Tuchel. Leon Goretzka musste beim Länderspiel gegen Belgien nach einer halben Stunde verletzt raus. Der FCB-Star gab leichte Entwarnung.

Update vom 28. März, 23.36 Uhr: Leichte Entwarnung bei Leon Goretzka. Der Bayern-Star, der gegen Belgien (2:3) in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt wurde, äußerte sich nach dem Spiel in der Mixed Zone. „Ich bin umgeknickt“, sagte der 27-Jährige: „Es sollte schon reichen für Samstag.“

Auch Hansi Flick äußerte sich auf der Pressekonferenz: „Die Diagnose steht natürlich noch aus. Aber er sagte mir nach dem Spiel, dass es ganz gut aussehe“, so der Bundestrainer: „Ich hoffe natürlich, dass er dabei ist. Bei so einem Klassiker sollen die besten Spieler auf dem Platz stehe, da gehört er dazu und deswegen würde ich mich freuen.“

Am Wochenende trifft der FC Bayern im Bundesliga-Topspiel auf Tabellenführer Borussia Dortmund. „Wir müssen einfach gewinnen“, sagte Serge Gnabry nach der DFB-Niederlage am Dienstagabend.

Erstmeldung vom 28. März, 21.15 Uhr: München – Große Sorgen für den FC Bayern München und den neuen Trainer Thomas Tuchel vor dem Kracher am kommenden Wochenende gegen den BVB!

Leon Goretzka, Mittelfeldspieler im Dienste des Rekordmeisters, verletzte sich im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Köln gegen Belgien beim Stand von 0:2 und musste nach 30 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der 27-Jährige blieb nach einem Zweikampf mit Romelu Lukaku liegen.

Sorgen beim FC Bayern und Thomas Tuchel: Leon Goretzka verletzte sich bei der Nationalmannschaft. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Goretzka muss verletzt raus: BVB-Spiel auf der Kippe?

Zwar sah es zunächst so aus, als könne er weiter spielen. Am Ende aber musste Bundestrainer Hansi Flick aber dann doch wechseln. Goretzka humpelte mit einem dicken Verband um den Knöchel in die Kabine. Für ihn kam Felix Nmecha zu seinem Länderspieldebüt.

Im Hinblick auf den Bundesliga-Klassiker zwischen den Münchnern und Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr) könnten dies bittere Nachrichten für den neuen Bayern-Trainer Tuchel sein.

Über die schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannt. (smk)