Leon Goretzkas Liebeserklärung an seinen Heimat-Klub

Von: Manuel Bonke

Teilen

Leon Goretzka (Mitte) ist ein Kind des Ruhrpotts. © Christina Pahnke/sampics

Spiele gegen den VfL Bochum sind für Leon Goretzka etwas ganz Besonderes: Der Bayern-Stat ist ein Kind des Ruhrpotts.

Zur Feier der 50-jährigen Fan-Freundschaft zwischen Bayern und Bochum ließen sich die Münchner etwas Besonderes einfallen: Vor Anpfiff wurde ausnahmsweise die Hymne der Gäste gespielt - das VfL-Lied Bochum von Herbert Grönemeyer.

Darüber hinaus zeigten beide Fanlager eine abgestimmte Choreografie in den jeweiligen Kurven: In Rot-Weiß und Blau-Weiß mit dem Motto: „50 Jahre Bayern und der VfL - vor Jahrzehnten gefunden, für immer verbunden.“

Goretzkas Liebeserklärung an seinen Heimat-Klub

Mittelfeldspieler Leon Goretzka (28) freute das besonders. Der Bayern-Star ist ein Kind des Ruhrpotts, wuchs in Bochum auf, durchlief dort sämtliche Jugend-Abteilungen und schaffte dort den Durchbruch in den Profi-Fußball, ehe es ihn nach Schalke und dann zum FC Bayern zog. Goretzkas Familie lebt immer noch in der Ruhrpott-Stadt.

Darum feierte der Nationalspieler die Bochumer Anhänger nach der Partie in den sozialen Medien und veröffentlichte ein Video, das die VfL-Anhänger 90 Minuten nach Abpfiff beim Feiern in der Kurve zeigte. Eine sympathische Liebeserklärung an seinen Heimat-Klub.