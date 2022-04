„Der sieht ja aus wie Leroy Sané“: Bruder von Bayern-Star schnuppert Zweitliga-Luft

Leroy Sané stammt aus einer Familie von Spitzensportlern. Auch sein jüngerer Bruder Sidi ist auf dem besten Weg, seinen Fußabdruck im deutschen Profifußball zu hinterlassen.

Gelsenkirchen - Es ist keine einfache Zeit für Leroy Sané (26). Der Superdribbler ist mit dem FC Bayern München gerade gegen Villarreal aus der Champions League ausgeschieden, nach einer bislang sehr starken Saison befindet sich der Nationalspieler aktuell wie viele seiner Kollegen in einem Leistungstief.

Sané konnte die Blamage in der Königsklasse auch nicht abwenden, so bleibt ihm in seiner zweiten Saison wohl wieder „nur“ die deutsche Meisterschaft. Natürlich ist auch das ein erstrebenswertes Ziel, aber: Der gebürtige Essener war von Manchester City an die Isar gewechselt, um mit den Bayern die Champions League zu gewinnen. Diese Ehre wird nun womöglich seinem Ex-Klub zuteil, City spielt im Halbfinale gegen Real Madrid und zählt zu den großen Favoriten auf den Henkelpott.

Leroy Sanés Bruder trainiert beim FC Schalke 04 mit

Von selbigem träumte vor wenigen Jahren auch noch Sanés Jugendklub. Unglaublich, aber wahr: 2018 war der FC Schalke 04 noch deutscher Vizemeister geworden, spielte in der darauffolgenden Saison in der Champions League, erreichte dort sogar das Achtelfinale! Ausgerechnet gegen Sané und City war dann Endstation, im Rückspiel gab es eine 0:7-Klatsche. Inzwischen sind die Knappen knallhart abgestürzt, stiegen 2021 in die 2. Bundesliga ab. Immerhin: Es sieht aktuell schwer nach der direkten Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus aus. Schalke steht vor dem 30. Spieltag an der Tabellenspitze.

Am Wochenende kommt es dann zum Topspiel gegen den Vierten aus Darmstadt. Vorab durfte Trainer Mike Büskens einen ganz besonderen Spieler im Training begrüßen: Sidi Sané. Der jüngere Bruder von Leroy darf sich erstmals bei den Profis beweisen. „Wir wollten Sidi die Gelegenheit geben, mal bei uns reinzuschnuppern“, sagte Büskens über den Rechtsaußen, der in der kommenden Woche 19 Jahre alt wird. „Wir wissen alle, dass sein Weg in den letzten Jahren nicht einfach war, weil er gepflastert war von einigen Verletzungen. Aber grundsätzlich hat er ein spannendes Profil.“

Sidi Sané Geboren: 21. April 2003 (Alter: 18 Jahre), Essen FC Schalke 04 Rechtsaußen

Sidi Sané: Neues Supertalent bei Schalke 04? Mitspieler hielt ihn zunächst für Leroy

Sidi Sané hat mit guten Leistungen in der A-Jugend-Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht, in 15 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete ein weiteres vor.

Auffällig: Der kleine Sané ist groß! 1,90 Meter misst der Offensivspieler, damit ist er ein gutes Stück höher gewachsen als sein älterer Bruder. Und trotzdem sieht er ihm zum Verwechseln ähnlich - das mussten auch die Schalke-Profis feststellen! Büskens lieferte dazu eine herausragende Anekdote: „Genial war, als Rodri (Rodrigo Zalazar) zu mir sagte: ‚Buyo, der sieht ja aus wie Leroy Sané!‘ Da sagte ich: ‚Das ist ja auch sein Bruder.‘ Das konnte er zunächst gar nicht glauben.“

Leroy Sané und seine Brüder: Sidi auf dem Sprung zum Profi, Kim beendete die Karriere früh

Gut möglich, dass der junge Sané in dieser Saison noch sein Profidebüt feiert. Gegen Darmstadt darf Sidi aber noch nicht ran, er steht nicht im Kader. Sportdirektor Rouven Schröder erklärte, Sané sei „ein junger Bursche, der die Möglichkeit hat, sich zu zeigen“. Zu seiner Vertrags-Konstellation sagte Schröder nichts: „Wir werden die Situation genaustens beobachten. Einen guten Spieler lässt man ungern ziehen, aber wir lassen uns nicht unter Druck setzen.“

Übrigens: Es gibt noch einen dritten Sané-Bruder: Kim (27), der älteste Sohn von Ex-Profi Souleyman und der einstigen Spitzenturnerin Regina Weber-Sané wurde ebenfalls bei S04 ausgebildet. Anschließend versuchte er sein Glück noch in Nürnberg und Wattenscheid, ehe er seine Karriere früh beendete. (akl/dpa)