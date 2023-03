Leroy Sané kämpft gegen seinen Ruf: Bayern-Star schuftet auch an trainingsfreien Tagen

Von: Philipp Kessler

Leroy Sané musste in den letzten Wochen viel Kritik einstecken. Nach ansprechenden Leistungen wurde der DFB-Star nun von seinen Vorgesetzten gelobt.

München – Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann sich wieder auf seine Bank verlassen. Beim 5:3-Sieg am Samstag gegen den FC Augsburg machten insbesondere die Sorgenstars der vergangenen Wochen den Unterschied. Einer von ihnen: Leroy Sané. Der hochbegabte Offensivspieler zeigte einen guten Auftritt inklusive Torerfolg.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 in Essen Beim FC Bayern seit: Juli 2020 Profi-Stationen: FC Schalke 04, Manchester City Länderspiele: 50 (11 Tore)

„Es geht um diese Gier“: Julian Nagelsmann lobt Leroy Sané nach Augsburg-Sieg

„Er hat schon noch Situationen gehabt, die er besser lösen kann. Aber er ist immer gefährlich, wenn er den Ball am Fuß hat und ins Tempodribbling gehen kann. Es geht um diese Gier. Die hat er gezeigt. Deswegern bin ich zufrieden“, lobte Nagelsmann.

Zuletzt wurde Sané neben Serge Gnabry zu den Sündenböcken des FC Bayern abgestempelt. Einerseits zeigten die beiden 2023 schwankende Leistungen. Andererseits sorgten sie abseits des Rasens für Schlagzeilen. Während Gnabry aufgrund seiner Reise zur Pariser Fashion Week viel Kritik einstecken musste, ging es bei Sané hauptsächlich um Unpünktlichkeit. Nach dem Augsburg-Spiel wird er allerdings wieder gelobt. So schnell kann’s gehen.

Leroy Sané arbeitet auch an trainingsfreien Tagen an seiner Form. © Ulrich Wagner/imago

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vertraut Leroy Sané: „Ich glaube an ihn“

„Leroy hat die Qualität. Wenn wir es schaffen, die rauszukitzeln, kann er meiner Meinung nach einer der besten Spieler in Europa werden“, betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Es liegt an ihm. Ich glaube an ihn.“

Fakt ist: Entgegen seines Rufs ist Sané durchaus fleißig und reflektiert. Dass er in der Defensive mithilft, hat er bereits bewiesen. Zudem arbeitet er an seinen Fähigkeiten, um wieder konstant Sahne-Leistungen zu zeigen.

FC-Bayern-Star Leroy Sané schuftet auch an trainingsfreien Tagen

Sané absolviert regelmäßig zwei Extra-Schichten pro Woche auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße. Nach den Einheiten mit der Mannschaft verbessert er seine Torgefahr mit Schusstrainings. Außerdem arbeitet er mindestens ein Mal pro Woche im Leistungszentrum an seiner Rumpfmuskulatur und Dynamik. Hin und wieder fährt er sogar an trainingsfreien Tagen an seinen Arbeitsplatz, um individuell zu schuften.

Vor der Weltmeisterschaft spielte Sané überragend. Dass 2023 noch nicht alles nach Plan läuft und er durchaus polarisiert, ist ihm bewusst. Die negative Berichterstattung kann er natürlich nicht komplett ausblenden. Kraft zieht er vor allem aus der Zeit mit seiner Familie. Sané weiß aber auch: Ein super Spiel – und die öffentliche Wahrnehmung geht wieder ins andere Extrem über. Die starke Leistung gegen Augsburg war ein guter Anfang. (Philipp Kessler)