„Sané ist Typ Pippi Langstrumpf“ – Sportpsychologe mit kuriosem Vergleich bei Bayern-Star

Von: Philipp Kessler

FC Bayern Spieler Leroy Sané bekommt eine Bierdusche nach dem Spiel gegen den BVB ab. © KERSTIN JOENSSON/afp

Wo ist jetzt das Potenzial von Leroy Sané? Beim FC Bayern München rätselt selbst Nagelsmann. Was zu seinem optimalen Leistungszustand fehlt, erklärt jetzt ein Sportpsychologe.

München - Die Formkurve von Leroy Sané (26) gleicht in dieser Saison einer Achterbahnfahrt. Er startete unten, dann ging es steil bergauf und in der Rückrunde wieder abwärts. Angesprochen auf die Gründe für das Tief des Bayern-Stars sagte Trainer Julian Nagelsmann (34) zuletzt: „Ich kann nicht sagen, warum er nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt. Mein Tipp: Ihn selber fragen. Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht.“

Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) spricht regelmäßig mit Sané, nahm den Offensivspieler, den er sehr schätzt, am Sonntag bei Sky90 aber auch in die Pflicht: „Er kriegt die Wertschätzung von allen Seiten und das wollen wir jetzt zurück.“

FC Bayern München: Diskussionen um Leroy Sané

Leroy braucht Lob und Anerkennung, wie die Luft zum Atmen

Stellt sich die Frage: Wie kann Sané wieder zurück zu alter Stärke beim FC Bayern München finden? „Er möchte nicht hören, was andere von ihm erwarten, sondern was er für ein genialer Fußballer ist. Leroy braucht Lob und Anerkennung, wie die Luft zum Atmen“, meint Sportpsychologe Matthias Herzog im Gespräch mit der tz. Seiner Ansicht nach brauche der deutsche Nationalspieler, der 2020 für eine Ablöse von 50 Millionen Euro von Manchester City nach München wechselte, auch Lob, wenn er mal nicht gut spiele.

Leroy Sané ist der Typ Pippi Langstrumpf

„Sané ist der Typ Pippi Langstrumpf. Der macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Er braucht die Aufmerksamkeit. Die bekommt er aktuell aber nicht“, so Herzog. „Hinzu kommt, dass diese Menschentypen bei Kritik zickig werden und noch schlechter performen. Und zu viel Druck hemmt eher, als das er nützt.“

Sané, dessen Körpersprache zuletzt lustlos wirkte, brauche Positivität auf und abseits des Rasens und ein harmonisches Umfeld. „Spaß ist das Lebenselexier von Leroy. Ist der Spaß weg, performt er auch nicht“, sagt Herzog.