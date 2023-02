Lust statt Frust bei Sané? Bayern-Star gibt Fans vor PSG-Knaller ein Versprechen

Von: Manuel Bonke

Teilen

Leroy Sané bereitet sich mit dem FC Bayern auf das CL-Achtelfinale gegen PSG vor. © Frank Hoermann/Imago

Leroy Sané kämpft mit Leistungsschwankungen, in der Champions League liefert der Offensivspieler aber ab. Der Bayern-Star gibt vor dem PSG-Duell ein Versprechen.

München – Leroy Sané (27) war nach seiner Auswechslung am Wochenende gegen Bochum sichtlich angefressen. Nach 77 Minuten war der Arbeitstag des Offensivspielers beendet, zuvor leitete er das zwischenzeitliche 2:0 ein. Sauer war Sané nicht über seine Auswechslung, sondern über seine eigene Leistung.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 in Essen Beim FC Bayern seit: Juli 2020 Pflichtspiele für den FC Bayern: 114 (36 Tore, 33 Vorlagen) Profi-Stationen: FC Schalke 04, Manchester City

FC Bayern: Leroy Sané sauer nach Auswechslung

Nach seinem Geschmack unterliefen ihm zu viele Fehlpässe. Das soll im heutigen Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain besser werden.

„Wir wissen, was zu tun ist“, kündigt der Nationalspieler in einem seiner seltenen Interviews auf den Vereinskanälen des FC Bayern an und verspricht ein Offensiv-Spektakel: „Unsere Mannschaft besteht aus tollen Fußballern, wir sind defensiv stabil und vorne heißt es: Attacke!“

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Leroy Sané gibt Bayern-Fans vor CL-Knaller gegen PSG Versprechen

Obwohl die Leistungen der Bayern im Fußballjahr 2023 alles andere als spektakulär sind, strotzt Sané vor Selbstbewusstsein und beruhigt die Anhänger des deutschen Rekordmeisters: „Ich bin immer optimistisch. Der FC Bayern hat in diesem Wettbewerb schon immer abgeliefert. Wir kennen unsere Stärken, und die müssen wir abrufen. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein.“



Diese Zuversicht hat vermutlich auch mit den Leistungsdaten des Nationalspielers in der Königsklasse zu tun: Er stand in vier von sechs möglichen Gruppenspielen auf dem Platz – und erzielte vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Mit dieser Quote ist Sané sowohl der beste Torschütze als auch der erfolgreichste Scorer im Trikot des deutschen Rekordmeisters. Bleibt aus Münchner Sicht zu hoffen, dass der Linksfuß diese Bilanz in der französischen Hauptstadt weiter ausbauen kann. (bok)